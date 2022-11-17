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الرياضي

فيرنانديز: محظوظ بـ«اللغة العربية»

سيرجي فيرنانديز
18 نوفمبر 2022 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

لم نتوقع عندما أجرينا لقاءً مع البطل البرتغالي-الفرنسي سيرجي فيرنانديز، أنه يتحدث اللغة العربية بطلاقة، وعبر عن فرحته الكبيرة بحصد الميدالية الذهبية في منافسات الأساتذة، ضمن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.
وكشف فيرناديز أنه برتغالي ولد وعاش في فرنسا، واعتنق الإسلام في سن الـ25 من عمره، قبل أن ينتقل إلى العيش في السعودية منذ عام 2004، وقال: محظوظ بالتحدث باللغة العربية والعيش في هذه المنطقة، وسعيد للفوز بالميدالية الذهبية في منافسات الأساتذة في بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو.

 

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وشدد فيرنانديز «47 عاماً»، على أنه بدأ رحلته في الرياضة منذ 22 عاماً، وقال: مارست الجوجيتسو عام 2001، وحتى عندما انتقلت للعيش في السعودية واظبت عليها، وأشارك دائماً في هذا النوع من البطولات وأسعى للاستمرارية بغض النظر عن تقدمي بالعمر، لأنها تمنحي طاقة وحيوية وأسلوب حياة جيداً للغاية.
وقال: عندما وصلت إلى السعودية كان هناك لاعب أو اثنان فقط يمارسان الجو جيتسو، والآن هناك عدد كبير من اللاعبين والأكاديميات، والرياضة تنمو بشكل مستمر وجيد للغاية.
وأكد فيرنانديز أن ما تقوم به الإمارات من جهود في دعم الرياضة، له بالغ الأثر في انتشار اللعبة في السعودية والمنطقة والعالم بأكمله، وقال: بشكل قاطع 100 %، هذه البطولات في أبوظبي، والجهود التي تقام على مدار العام ورؤية اللعبة في المدارس، كلها عوامل جعلت الجو جيتسو تتصدر المشهد وتنتشر ونرى عدداً كبيراً من اللاعبين في الدول المجاورة.
وقال: تحظى بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بمشاركة أفضل اللاعبين، والأجواء فيها متميزة وأنيقة دائماً، ومن الرائع التواجد فيها وعيش أجوائها المختلفة تماماً عن جميع البطولات الأخرى.

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
أبوظبي
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
الإمارات
عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
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