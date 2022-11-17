ليوناردو لو.. الأسطورة الغائب الحاضر في «جو جيتسو أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

سبقَ انطلاقةَ منافسات المحترفين في بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، الوقوفُ دقيقة صمت وعرض فيديو عن البطل الأسطورة البرازيلي ليوناردو لو، الذي توفي في شهر أغسطس الماضي، وهو الذي كان يحظى بشهرة واسعة وأحد أبرز الأبطال التاريخيين في هذه الرياضة تحديداً وتوج باللقب العالمي في أبوظبي في مناسبات عدة.

ونالت قصة ليوناردو لو تعاطفاً واسعاً في بلده البرازيل وحول العالم، حيث تعرض للقتل برصاصة في رأسه في نادٍ في ساو باولو، مما أدى لوفاته على الفور بعمر 33 عاماً، مخلفاً وراءه إرثاً رياضياً حافلاً في هذه اللعبة.