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الرياضي

رافايلا.. «الميدالية الصحراوية»

رافاييلا ماياتو
18 نوفمبر 2022 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

اختارت الطفلة البرازيلية رافاييلا ماياتو، البالغة 8 سنوات، الاحتفال بفوزها بالميدالية الفضية في مهرجان بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، بالتقاط صورة في الصحراء على طريقتها الخاصة التي تعبر فيها عن سعادتها بالتواجد في الدولة، وعيش الأجواء بطموح الوصول لمستويات عالية في المستقبل.

 

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وأبدت اللاعبة التي نشرت الصورة عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، سعادتها الكبيرة، وقالت: أريد أن أشكر جميع الأشخاص الذين ساعدوني في الإنجاز، وعملت عائلتي بجهد كبير لتوفير المال اللازم للقيام بالرحلة، وأريد أن أحقق المزيد من الانتصارات في المشاركات المقبلة.

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
أبوظبي
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
الإمارات
الجو جيتسو
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