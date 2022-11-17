رافايلا.. «الميدالية الصحراوية»

أبوظبي (الاتحاد)

اختارت الطفلة البرازيلية رافاييلا ماياتو، البالغة 8 سنوات، الاحتفال بفوزها بالميدالية الفضية في مهرجان بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، بالتقاط صورة في الصحراء على طريقتها الخاصة التي تعبر فيها عن سعادتها بالتواجد في الدولة، وعيش الأجواء بطموح الوصول لمستويات عالية في المستقبل.

وأبدت اللاعبة التي نشرت الصورة عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، سعادتها الكبيرة، وقالت: أريد أن أشكر جميع الأشخاص الذين ساعدوني في الإنجاز، وعملت عائلتي بجهد كبير لتوفير المال اللازم للقيام بالرحلة، وأريد أن أحقق المزيد من الانتصارات في المشاركات المقبلة.