بنزيمة يفوز بجائزة أفضل لاعب في «دبي جلوب سوكر»

دبي (الاتحاد)



كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين في الدورة الثالثة عشرة من جائزة «دبي جلوب سوكر» التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «الطريق إلى البطولات».

وشارك في التكريم معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من القيادات الرياضية والحكومية.

وفاز أدريانو جالياني، المدير التنفيذي السابق لنادي ميلان الإيطالي ونادي مونزا الإيطالي الحالي بجائزة أفضل مسيرة مدير تنفيذي، والإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل مدافع، وتم منح جائزة أفضل مسيرة لاعب إلى كل من البرازيلي روماريو نجم منتخب «السامبا» السابق، وواين روني لاعب مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي سابقاً، وزلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي حالياً ولاعب المنتخب السويدي، كما فاز محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب، وفق استفتاء متابعي منصة «تيك توك».

وفاز كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا بجائزة أفضل لاعب، وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي بجائزة أفضل لاعب ناشئ، وأليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة، وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل رئيس نادٍ، وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل مدرب، وديدييه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي ومنتخب كوت ديفوار سابقاً بجائزة أفضل مسيرة لاعب، وتم منحهم الجائزة عن بُعد لتعذر حضورهم الحفل لارتباطات خاصة.

وحصد جوني كلافت جائزة أفضل مكتشف مواهب، ورافائيلا بيمنتا جائزة أفضل صفقة انتقال، وخورخي منديز بجائزة أفضل وكيل أعمال، وباولو مالديني وفريدريك ماسارا جائزة أفضل مدير رياضي.

وفاز ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل نادي كرة قدم، تسلمها إيميليو بوتراجينيو النجم السابق بالنادي، فيما ذهبت جائزة أفضل نادٍ للسيدات إلى أولمبيك ليون للسيدات، وتسلمها أوليفر بلانك مدير عام النادي.

وحصد رينيه راموس جائزة أفضل مسيرة وكيل لاعبين، وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا الإنجليزي بجائزة أفضل مسيرة مدرب، خوسيه أنخيل سانشيز المدير التنفيذي لريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل مدير تنفيذي.

وبدأ الحدث الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً بجلسة صباحية في مقر مجلس دبي الرياضي، عن استقطاب وتطوير الموهوبين، تحدث فيها روي كوستا النجم السابق لبنفيكا ومنتخب البرتغال وفيورنتينا وميلان الإيطاليين سابقاً، ورئيس نادي بنفيكا البرتغالي حالياً، ويوناي أيمري المدرب السابق لأندية فالنسيا وإشبيلية وفياريال الإسبانية وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأرسنال الإنجليزي، والمدرب الحالي لأستون فيلا الإنجليزي، والمدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيللو وجوليان وارد المدير الرياضي لنادي ليفربول.

وسبق حفل تكريم الفائزين بجوائز «دبي جلوب سوكر» جلسة مسائية بعنوان «الطريق إلى البطولات»، تحدث فيها للمرة الأولى اثنان من أشهر اللاعبين في الملاعب الأوروبية والعالمية، وهما سيرجيو راموس القائد السابق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد بطل أوروبا والعالم، والمدافع الحالي لباريس سان جيرمان، والمهاجم العملاق زلاتان ابراهيموفيتش نجم السويد والعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، والمهاجم الحالي لميلان الإيطالي، حيث تابع الحضور والمشاهدون عبر القنوات العالمية للمرة الأولى خارج الملاعب مواجهة بين النجمين، بعد أن تواجها مرات عديدة داخل الملعب، حينما كان راموس مدافعاً في ريال مدريد وإبراهيموفيتش مهاجماً في برشلونة.

وسلطت الجلسة الضوء على تجربة اللاعبين في صناعة فريق يملك شخصية البطل، والقدرة على الفوز بأهم الألقاب، وكذلك دور اللاعبين من أصحاب الخبرة في تطوير زملائهم على المستوى الفني والذهني، وكيفية مواجهة التحديات التي يتعرض لها اللاعبون الموهوبون في بداية مشاويرهم، من أجل الحصول على فرصة اللعب مع الفريق الأول.

وتم تكريم أهم الفائزين بالجائزة بعرض صورة لهم على برج خليفة وهم: كريم بنزيمة، وسيرجيو راموس، وروماريو، وزلاتان إبراهيموفيتش، وواين روني، ومحمد صلاح.