الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كندا تكسب اليابان في النصر

كندا تكسب اليابان في النصر
17 نوفمبر 2022 20:28

 
علي معالي(دبي)

أخبار ذات صلة
رابيو: سنعوض الفشل الأوروبي
البرازيل تستعد للكشف عن بديل تيتي


فاز منتخب كندا على اليابان 2-1، في التجربة الودية الدولية الأخيرة، والتي جرت بينهما على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في «مونديال 2022»، وحضرها عدد كبير من الجماهير، لعب «الساموراي» بطريقة 4- 2- 3- 1، وكندا بطريقة 4- 4- 2، وتغيرت خطط كل منهما حسب سير أحداث اللقاء.
ولم تظهر المستويات القوية والمنتظرة من الفريقين، وهو ما يؤكد أن موقفها في كأس العالم سيكون صعباً، حيث تلعب اليابان ضمن المجموعة الخامسة مع ألمانيا، وإسبانيا، وكوستاريكا، وتخوض مباراتها الأولى أمام ألمانيا 23 نوفمبر الجاري، ومن خلال ما قدمه منتخب اليابان أمام كندا فإنه لن يستطيع التأهل إلى الدور الثاني بحسب معطيات المجموعة.
والشيء نفسه بالنسبة لمنتخب كندا الذي أوقعته القرعة في المجموعة السادسة مع بلجيكا والمغرب وكرواتيا، ويلتقي مباراته في الجولة الأولى مع بلجيكا 23 من الشهر الجاري أيضاً، وهناك صعوبة كذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه الكندي بأن يجد لنفسه طريقاً في التأهل للدور الثاني.
تقدمت اليابان بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق يوكي سوما، وتعادلت كندا في الدقيقة 21 عن طريق ستيفان فيتوريا، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية يحتسب في الدقيقة 95 ضربة جزاء سجل منها لوكاس كافاليني الهدف الثاني لكندا.

مونديال 2022
كأس العالم 2022
اليابان
كندا
دبي
نادي النصر
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
بريسيلا سيتيني
دنيا
وفاة أكبر تلميذة في العالم بعد أن ألهمت السينما
اليوم 22:24
زيلينسكي يلتقي أردوغان (أرشيفية)
عربي ودولي
زيلينسكي وأردوغان يبحثان اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 22:01
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات»: طفرة في حركة السفر حتى نهاية ديسمبر
اليوم 21:58
عبدالعزيز الغرير
الاقتصادي
اتحاد مصارف الإمارات يُعزز من قدراته لتطوير القطاع ودعم التنمية المستدامة
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©