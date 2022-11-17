كندا تكسب اليابان في النصر



علي معالي(دبي)



فاز منتخب كندا على اليابان 2-1، في التجربة الودية الدولية الأخيرة، والتي جرت بينهما على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في «مونديال 2022»، وحضرها عدد كبير من الجماهير، لعب «الساموراي» بطريقة 4- 2- 3- 1، وكندا بطريقة 4- 4- 2، وتغيرت خطط كل منهما حسب سير أحداث اللقاء.

ولم تظهر المستويات القوية والمنتظرة من الفريقين، وهو ما يؤكد أن موقفها في كأس العالم سيكون صعباً، حيث تلعب اليابان ضمن المجموعة الخامسة مع ألمانيا، وإسبانيا، وكوستاريكا، وتخوض مباراتها الأولى أمام ألمانيا 23 نوفمبر الجاري، ومن خلال ما قدمه منتخب اليابان أمام كندا فإنه لن يستطيع التأهل إلى الدور الثاني بحسب معطيات المجموعة.

والشيء نفسه بالنسبة لمنتخب كندا الذي أوقعته القرعة في المجموعة السادسة مع بلجيكا والمغرب وكرواتيا، ويلتقي مباراته في الجولة الأولى مع بلجيكا 23 من الشهر الجاري أيضاً، وهناك صعوبة كذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه الكندي بأن يجد لنفسه طريقاً في التأهل للدور الثاني.

تقدمت اليابان بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق يوكي سوما، وتعادلت كندا في الدقيقة 21 عن طريق ستيفان فيتوريا، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية يحتسب في الدقيقة 95 ضربة جزاء سجل منها لوكاس كافاليني الهدف الثاني لكندا.