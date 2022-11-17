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الرياضي

سيف المزروعي بطل كأس المرموم للقدرة

سيف المزروعي بطل كأس المرموم للقدرة
17 نوفمبر 2022 20:22

محمد حسن (دبي)
توج الفارس سيف أحمد المزروعي، بلقب سباق كأس المرموم للقدرة لمسافة 119 كم، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 104 فارساً وفارسة يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.
وتمكن الفارس المزروعي على صهوة «ماجيك جلين تورو» لإسطبلات «أم آر أم»، من انتزاع لقب السباق، الذي نظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية، في الأمتار النهائية بعد صراع شرس بين خيول الصدارة في آخر 5 كيلومترات.
وقطع البطل المسافة بزمن وقدره 4:13:07 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 28.2 كلم/ ساعة، وجاء في المركز الثاني بفارق جزء من الثانية الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة «ويلومير انكور» لإسطبلات «أم7»، فيما حل في المركز الثالث سعيد أحمد راشد الشامسي على صهوة «دوكا دي لوك» وهو أيضاً لإسطبلات «أم7» مسجلاً 4:13:12 ساعات.
وعقب ختام السباق قام اللواء دكتور خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفرسان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق.
وبجانب الكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى رصدت جوائز قيمة، حيث نال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر مبالغ مالية مغرية.
المراكز الأولى في السباق
الأول: سيف المزروعي «أم آر أم»
الثاني: سالم ملهوف الكتبي «أم7»
الثالث: سعيد الشامسي «أم7»
الرابع: عبد الله الحمادي «الريف/ العجبان»
الخامس: منصور خميس «أف3»

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