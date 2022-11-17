مؤتمر دبي الدولي يكشف أسرار اكتشاف الموهوبين

رضا سليم (دبي)

كشفت الجلسة الأولى من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي» عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «الطريق إلى البطولات»، تفاصيل وأسرار اكتشاف وتطوير الموهوبين، عبر روي كوستا نجم الكرة البرتغالية والملاعب الإيطالية ورئيس نادي بنفيكا، وأوناي إيمري المدرب السابق لأندية إشبيلية وفياريال وأرسنال وباريس سان جيرمان والمدرب الحالي لنادي أستون فيلا الإنجليزي.

وحضرها سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، والشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة أمين عام نادي الرفاع البحريني، وفابيو كابيلو المدرب العالمي السابق، وجوليان وارد المدير الرياضي لنادي ليفربول الإنجليزي، وعدد كبير من المدربين والمسؤولين في قطاع الأكاديميات في الأندية الحكومية والخاصة.

أكد الثنائي روي كوستا وأوناي إيمري، على أهمية منح الثقة والدعم للاعبين الناشئين الموهوبين ودمجهم وفق خطة مدروسة، ضمن الفريق الأول للنادي بالتشاور مع الأطقم الفنية والإدارية لفرق المراحل السنية في الأندية.

وأكد كوستا وإيمري على ضرورة منح اهتمام خاص للاعبين الموهوبين، باعتبارهم ضمانة المستقبل وديمومة انتصارات النادي وحضوره الجيد في المنافسات، وكذلك اختيار العناصر المؤهلة للانضمام للفريق الأول، ومنحها وقت لعب تدريجي من أجل اكتساب الخبرة من اللاعبين الأساسيين في الفريق الأول، وكذلك كسر الرهبة في نفوسهم ومنحهم الثقة اللازمة، لكنهما أكدا أن الموهبة وحدها غير كافية لكي يواصل اللاعب المميز مشواره في الملاعب، وأن الكثير من اللاعبين الموهوبين لم يستطيعوا مواصلة مشوارهم في الملاعب لأنهم لم يمتلكوا الحضور الذهني الكبير ولا الثقة بالنفس، التي تؤهلهم لمواجهة التحديات، وكذلك لأن الكثير من اللاعبين الموهوبين وضعت لهم أهداف كبيرة جداً من قبل عائلاتهم والمحيط المؤثر بهم، حيث تطمح العائلة أن يكون ابنها مثل ميسي وكريستيانو رونالدو، وفي حال عدم قدرة اللاعب الصغير على تحقيق الأداء المنشور، فإنه يتعرض إلى نكسة نفسية وفنية قد تنهي مشواره مبكراً.

وأكد كوستا أن نادي بنفيكا يعول كثيراً على اسمه ومكانته وتاريخه ونوعية اللاعبين الذين يضمهم، من أجل مواصلة استقطاب الموهوبين وزجهم تدريجياً في فرق النادي منذ عمر 8 سنوات، وصولاً للفريق الأول، ولدى النادي طاقم فني وإداري مختص في هذا الجانب، لكن لا توجد موازنة محددة سلفاً لهذا القطاع، وأن الإنفاق يعتمد على ما هو متوفر من لاعبين موهوبين يمكن استمراريتهم مع الفريق الأول.

فيما أكد إيمري أنه لا يبحث فقط عن تحقيق نتائج من خلال اللاعبين الجاهزين، تضمن له القدرة على المنافسة والبقاء في منصبه ويفضل دائماً منح الفرصة للاعبين من صغار السن ومساعدتهم في شق طريقهم، وقد قدم خلال مشواره التدريبي العديد من اللاعبين المميزين، الذين أصبحوا نجوماً أساسيين في فريقهم الأول ومنتخباتهم وفي مقدمتهم الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال، الذي منحه إيمري الفرصة للعب مع الفريق الأول عندما كان مدرباً لنادي أرسنال.

وأعقبت الجلسة مراسم الإعلان عن افتتاح المقر الإقليمي لرابطة الدوري الإيطالي الممتاز في الإمارات، والعمل على تعزيز مكانة هذه البطولة العريقة بين صفوف المشاهدين ونقل الخبرات الكبيرة، التي تمتلكها رابطة الدوري الإيطالي الممتاز في مجال التسويق والبث وغيرها من الأمور التنظيمية والإعلامية، على أن يكون المقر الإقليمي في الشرق الأوسط في أبوظبي.

وحضر مراسم الإعلان عن افتتاح المكتب أسطورة الكرة الإيطالية وسفير الدوري الإيطالي الممتاز فرانشيسكو توتي، الفائز بكأس العالم 2006، وميكيل شيكاريزي المدير العام للرابطة، وألفونسو دي ستيفانو المدير التنفيذي للرابطة.