عرض «طيران الإمارات» يدشن بطولة دي بي وورلد



دبي (الاتحاد)



انطلقت في أجواء دبي بعد ظهر اليوم طائرة الإمارات A380 وطائرات فريق سلاح الجو الملكي «السهام الحمراء Red Arrows» في عرض جوي مذهل احتفالاً ببدء بطولة «دي بي وورلد» للجولف، وحلّق التشكيل على شكل الحرف V فوق «عقارات جميرا للجولف، وعلى طول شارع الشيخ زايد وبالقرب من برج خليفة.

وأقلعت طائرة الإمارات A380 من مطار دبي الدولي، واتجهت نحو عقارات جميرا للجولف، وانضم إليها فريق «السهام الحمراء» في الوقت الذي ابتدأ روري ماكلروي المصنف في المركز الأول عالمياً، ورايان فوكس الفائز ثلاث مرات بجولة موانئ دبي العالمية، اللعب في الساعة 12:40 ظهراً. وعندما عبر تشكيل الطائرات أجواء عقارات جميرا للجولف على ارتفاع 1000 قدم فقط، أطلقت طائرات «السهام الحمراء» السبع مسارات حمراء للإشارة إلى بدء منافسات «بطولة دي بي وورلد» للجولف.

وواصل التشكيل الجوي طيرانه على طول شارع الشيخ زايد، وصعدت الطائرات إلى ارتفاع 3000 قدم، وبسرعة 250 عقدة، ووصل إلى جوار برج خليفة قبل اتجاهه غرباً نحو ساحل دبي، حيث انفصلت الطائرات عن التشكيل، واتجهت نحو المطارات المخصصة للهبوط.

وقاد طائرة الإمارات A380 القبطانان المواطنان راشد مرشد ومبارك المهيري، بدعم من القبطان ريكي جارالا، كما قاد فريق «السهام الحمراء» قائد السرب توم بولد على متن الطائرة «ريد 1».

ويؤكد الاستعراض الجوي التزام طيران الإمارات طويل الأمد نحو رياضة الجولف وجمهور اللعبة في جميع أنحاء العالم، ودعم استضافة أحداث مرموقة ذات مستوى عالمي في دبي. وتعود شراكة طيران الإمارات مع بطولة «دي بي وورلد العالمية»، التي تعد ختام الموسم، إلى عام 2009. ونقلت خلال 13 عاماً أكثر من 600 لاعب جولف محترف إلى دبي للمشاركة في البطولة، واستقطبت جمهوراً فاق تعداده 200 ألف مشجع.