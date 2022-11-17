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قطر تؤكد جاهزيتها الأمنية لكأس العالم

من قطر
17 نوفمبر 2022 18:25

أكدت لجنة أمن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 جاهزيتها التامة لتأمين البطولة، وفق أعلى المعايير الأمنية الدولية، وبما يتوافق مع المتطلبات الأمنية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مستعينة بآخر التقنيات والأنظمة الأمنية المتطورة في العالم.

 

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الخميس، جاء ذلك في تقرير للجنة، سلطت فيه الضوء على أبرز الاستعدادات الأمنية التي انتهت بالفعل، ودور الأجهزة الأمنية التي بدأت عملها منذ فترة ليست قصيرة.

 

وقالت إن كافة الجهات الأمنية ولجنة أمن البطولة تعمل بتنسيق وتعاون متكامل، بهدف توفير كافة وسائل الأمن والسلامة والمحافظة على سلامة الجماهير واللاعبين والبعثات الدولية المشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير، واستمتاع الجماهير بالبطولة، وتشجيع منتخباتهم في أجواء آمنة.

 

 

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المصدر: وكالات
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