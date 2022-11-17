العين تستضيف «مونديال الرماية البارالمبية 2023»



العين (الاتحاد)



تستضيف العين كأس العالم للرماية البارالمببية العام المقبل 2023، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثاني والخمسين، بناءً على طلب تلقته اللجنة المنظمة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، من لجنة الرماية باللجنة البارالمبية الدولية.

وأُسدل الستار على بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بالعين، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وشهد اليوم الأخير إنجاز جديد لبطلنا عبد الله سلطان العرياني الذي حصد الميدالية الذهبية الثانية له في البطولة، عندما تمكن من اقتناص المركز الأول في مسابقة مسابقة 50 متر بندقية ساكتون «ناري» وضعية الراقد مختلط فئة SH1، بعد صراع كبير مع أبطال العالم، شهد تنافساً وتأرجحاً في النقاط بأجزاء من عشرة، إلى أن تمكن العرياني من حسم الفوز في الطلقتين الأخيرتين، محققاً 250.5 نقطة، وجاء الدانماركي كاسبار لويسدال وصيفاً «247.9 نقطة»، والألمانية نتاشا هيلتروب ثالثاً «226.9 نقطة».

وفازت ألمانيا بذهبية الفرق «1844.2 نقطة»، وجاءت أوكرانيا وصيفاً «1839 نقطة»، وكوريا الجنوبية في المركز الثالث «1838.7 نقطة».

في مسابقة 10 متر مسدس هوائي مختلط فئة SH1، أحرزت تركيا الميدالية الذهبية «16 نقطة»، وأيضاً المركز الثاني «14 نقطة»، وكوريا الجنوبية ثالثاً «16 نقطة».

وتوجه عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، لدعم سموه الكريم ورعايته للبطولة، والشكر لكافة المسؤولين بالمجلس على تعاونهم المثمر مع مؤسسة زايد العليا، وأيضاً المؤسسات والشركات الداعمة والراعية للبطولة على مساهماتهم مع المؤسسة لإنجاح الحدث.

وقال: البطولة ناجحة بشهادة اللجنة البارالمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية، وأعضاء الوفود المشاركة من كل دول العالم، لا سيما مع مشاركة كل أبطال العالم بهذا العدد القياسي 296 لاعباً ولاعبة من 54 دولة، والتحية لكافة الجهات التي وقفت وراء استضافة منافسات البطولة بهذا الحجم للعام الحالي، وتعاون كافة الجهات الحكومية المعنية بتنظيم نموذجي يشهد له الجميع، مقدماً الشكر إلى الاتحاد الدولي على الثقة الممنوحة للإمارات وأبوظبي ولمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لاستضافة هذه البطولة العالمية.

ورفع المشاركون في البطولة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى راعي البطولة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، تقديراً لاهتمام ورعاية سموه للبطولة ومبادرات سموه دعماً للرياضة بصفة عامة ولرياضة أصحاب الهمم بصفة خاصة.

وأعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لحضور سموه حفل افتتاح منافسات البطولة، والحرص على لقاء أعضاء الاتحاد الدولي والحكام واللاعبين المشاركين، الأمر الذي اسعد الجميع وأظهر بجلاء سر النجاح المبهر في استضافة منافسات البطولة وكافة البطولات الرياضية سواء لأصحاب الهمم أو لغيرهم.