الحمرية أحدث وجهات المباريات الدولية بالإمارات

معتصم عبدالله (دبي)



انضم استاد نادي الحمرية في الشارقة، إلى وجهة ملاعب الدولة التي تستضيف خلال الأيام الحالية مجموعة من المباريات الودية الدولية، لمنتخبات كأس العالم 2022، والمباريات الودية لمنتخبات أخرى تستعد لمشاركات قارية، بجانب التجارب الودية للأندية الزائرة.

واحتضن ملعب الحمرية منذ أيام، التجربة الودية الدولية التي جمعت منتخبي بنما وفنزويلا، والتي انتهت بالتعادل 2-2، في إطار تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة على صعيد المشاركات القارية

وعبر جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، عن سعادته في أن يكون ملعب ناديه أحد الوجهات التي تستضيف المباريات الودية للمنتخبات والأندية الزائرة، كواحد من ملاعب «الإمارة الباسمة»، وقال: «سعداء بكوننا جزءاً من الحراك الكبير على صعيد السياحة الرياضية للإمارات التي أصبحت «قبلة» لكل الفرق والمنتخبات، عطفاً على الإمكانات الكبيرة والبنية التحتية المتميزة، والمرافق الرياضية المتنوعة، بفضل الدعم الكبير للقيادة».

وأضاف: «درجنا في نادي وملعب الحمرية، وبدعم مجلس الشارقة الرياضي، على استضافة المباريات الودية للمنتخبات والأندية الزائرة، وسبق لملعبنا احتضان مباريات ودية لمنتخبات الكويت، العراق، سنغافورة، ماليزيا، بجانب احتضان معسكرات بعض الأندية العربية مثل المريخ السوداني، وغيرها».

ولفت الشامسي إلى أن هذه الفعاليات تدعم حضور النادي على الصعيد العام، وتوفر لجماهير الحمرية وإمارة الشارقة فرصة متابعة مباريات متنوعة، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى الفريق الأول للنادي على صعيد مسابقة دوري الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع دبا الحصن والجزيرة الحمراء، وبفارق نقطتين خلف حتا المتصدر.

ورأى الشامسي أن الحمرية ظل عنصراً ثابتاً في المنافسة على المراكز الأولى للدوري على مدار المواسم الخمسة الماضية، وقال: «نأمل أن تكلل مجهودات الفريق في الموسم الحالي، بتحقيق طموح الصعود رغم صعوبة المنافسة، ونملك الثقة الكافية في اللاعبين والجهاز الفني، بفضل دعم وتكاتف جماهير النادي».