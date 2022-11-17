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الرياضي

راشد بن حميد يدعو إلى الاستفادة من دروس تجربة «التانجو»

راشد بن حميد يدعو إلى الاستفادة من دروس تجربة «التانجو»
17 نوفمبر 2022 15:09


أبوظبي (الاتحاد)

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دعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم لاعبي المنتخب الوطني، والجهاز الفني والإداري إلى بذل مزيد من الجهود قبل مباراة كازاخستان الودية، ومواصلة العطاء والعمل، خلال الفترة المقبلة، استعدادا لكأس الخليج العربي «خليجي 25».
جاء ذلك خلال لقائه اللاعبين بعد نهاية مباراة «الأبيض» ونظيره الأرجنتيني، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد يضع كل إمكانياته في خدمة المنتخب، ويوفر كل شيء يخدم إعداد «الأبيض» ويسهم في تطويره.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «التجربة الأرجنتينية كانت مهمة للمنتخب في هذا التوقيت، ومن الضروري الاستفادة من دروسها الفنية، بغض النظر عن نتيجتها، مشيراً إلى أن كل تجربة كبيرة سيكون لها انعكاسات إيجابية على المنتخب في المستقبل، وعلى الكرة الإماراتية بصورة عامة، كما أن مثل هذه التجارب ستكون ملهمة للجيل الجديد من اللاعبين».
من جهة أخرى، أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بدور مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم المباراة، التي حققت نجاحاً كبيراً من جميع النواحي، حيث كان حضور الجماهير الغفير دليلاً على أهمية هذه التجربة، مثمناً في الوقت نفسه دور الجمهور، الذي حوّل المباراة إلى حدث كروي عالمي، قبل انطلاق مونديال قطر 2022، حيث كانت المباراة محط أنظار العالم ووسائل إعلامه ومحبي كرة القدم.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
راشد بن حميد النعيمي
كأس الخليج
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