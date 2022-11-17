منتسبو «ربع قرن» يشاركون في أولمبياد الروبوت العالمي

الشارقة (الاتحاد)

يشارك وفد من مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في أولمبياد الروبوت العالمي 2022 WRO في الفترة من 17- 19 نوفمبر الجاري والذي يقام تحت شعار « روبوتي صديقي»، ويهدف إلى إلهام أجيال المستقبل بتصميم روبوتات صديقة للبشر تجمع بين هندسة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوت وتطبيقاته.

تأتي المشاركة في الأولمبياد من خلال 3 فرق متأهلة من مؤسسات ربع قرن وهي أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة من بين 8 فرق من دولة الإمارات، بعدما حققت نتائج متميزة في تصفيات المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت التي نظمتها دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي على مستوى الدولة في شهر يونيو الماضي. وأحرز فيها فريق UAE Future Code من أطفال الشارقة المركز الأول عن فئة «مبتكرو المستقبل»، بينما حصل فريق Sharjah Youth Waist على المركز الأول عن فئة «مبتكرو المستقبل» للمرحلة الإعدادية، كما أحرز فريق KhorfakKan Senior المركز الأول عن فئة «مهمة روبوت».

استعدادات

استعد منتسبو «ربع قرن» لتمثيل دولة الإمارات وخوض غمار التصفيات النهائية لأولمبياد الروبوت العالمي بألمانيا من خلال تدريبات مكثفة لتطوير مشاريعهم وإيجاد الحلول التي تمكنهم من حل المشكلات وتجاوز التحديات، في بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.

وسخرت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين الإمكانات لمؤسساتها ومنتسبيها سعياً إلى تمثيل الدولة تمثيلاً مشرفاً وحصد مراكز متقدمة في المحافل المحلية والدولية.

مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والتي تم الإعلان عن إطلاقها في سبتمبر 2016 بتوجيهات كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تعد أول مؤسسة إماراتية وعربية وإقليمية ترمي إلى بناء جيل إماراتي قادر على قيادة المستقبل والتأثير فيه، ملتزماً بهويته الوطنية، وتنضوي تحتها كل من أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات «تطوير».