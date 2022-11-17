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شوماخر وإطفاء النار!

شوماخر وإطفاء النار!
17 نوفمبر 2022 15:30

أبوظبي (د ب أ) 

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يتطلع السائق الألماني ميك شوماخر لاستغلال رحيله عن فريق هاس، كمصدر للتحفيز من أجل العودة في أسرع وقت ممكن لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 ورحل نجل الأسطورة مايكل شوماخر الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات، عن هاس بعد موسمين قضاهما في فورمولا1، لكن في سن الثالثة والعشرين يأمل في العودة قريباً إلى مضمار فورمولا1، بعد قرار فريقه هاس بالاستغناء عنه والتعاقد مع مواطنه نيكو هلكنبرج.
ويبقى الأمل الوحيد لشوماخر هو الانضمام لمرسيدس كسائق احتياطي في موسم 2023، بعد أن استقرت جميع الفرق على سائقيها في الموسم المقبل.
وقال شوماخر اليوم الخميس على هامش سباق جائزة أبوظبي الكبرى في ختام الموسم: «كانت الأمور متخبطة في بعض الأوقات، لكني تحسنت بشكل مطرد، تعلمت الكثير والآن أدرك بالتأكيد أنني استحق مكان في فورمولا1، الموضوع لم يغلق بالنسبة لي، الانتكاسات يمكنها فقط أن تجعلك أقوى».
وأضاف: «ناري مشتعلة لفورمولا1 وسأقاتل بقوة للعودة إلى المضمار».
وأشار: «هذا سيكون أخر سباق لي مع فريق هاس لفورمولا1، لا أريد أن أخفي حقيقة أنني محبط للغاية بقرار عدم تجديد عقدي».
وختم شوماخر بالقول: «رغم ذلك أود أن أشكر فريقي هاس وفيراري، وأكاديمية فيراري للسائقين لمنحي هذه الفرصة، السنوات التي قضيناها معاً مكنتني من النضوج على المستويين الرياضي والشخصي، خاصة عندما تصعبت الأمور، اكتشفت مدى حبي لهذه الرياضة».

ميك شوماخر
فيراري
فورمولا 1
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