الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سكالوني يستعد للتعديل الأخير

سكالوني يستعد للتعديل الأخير
17 نوفمبر 2022 14:45

الدوحة(أ ف ب)

أخبار ذات صلة
رابيو: سنعوض الفشل الأوروبي
البرازيل تستعد للكشف عن بديل تيتي

ألمح مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، إلى إمكانية إجراء تعديل على تشكيلة الـ26 لنهائيات مونديال قطر الذي ينطلق الأحد.
وعقب المباراة الـ36 توالياً من دون هزيمة، قال سكالوني لصحيفة "سبورت" الإسبانية "هناك إمكانية لإجراء تغييرات على تشكيلة الـ26 لاعباً لكأس العالم. سنرى ما سيحصل".
وبرر سكالوني ذلك بالقول "هناك لاعبون ليسوا جاهزين 100%. نريد توخي الحذر ورؤية كيف سيتطورون".
ويحق للمنتخبات الوطنية إجراء تغيير على تشكيلة النهائيات قبل 24 ساعة من المباراة الأولى، وسيكون على سكالوني اتخاذ قراره قبل 24 ساعة من مباراة أبطال العالم مرتين مع السعودية الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم المكسيك وبولندا.
وكان الشك يحوم حول تواجد باولو ديبالا في تشكيلة النهائيات، بسبب إصابة أبعدته عن فريقه روما الإيطالي لمدة شهر، قبل أن يسجل عودته السبت بمشاركته في ربع الساعة الأخير من مباراة الدوري المحلي ضد تورينو (1-1).
كما تحوم بعض الشكوك حول جاهزية كل من المهاجم الآخر نيكولاس جونساليس (فيورنتينا الإيطالي) والمدافع ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني) الذي شارك في مباراة الأربعاء ضد الإمارات قبل أن يستبدل في مطلع الشوط الثاني.
وتعتبر الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب العالمي للمرة الأولى منذ 1986 والثالثة في تاريخها، لاسيما بعد الأداء الذي قدمته في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى النهائيات، وتتويجها بلقب كوبا أميركا 2021.

ميسي
كأس العالم 2022
سكالوني
ديبالا
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
بريسيلا سيتيني
دنيا
وفاة أكبر تلميذة في العالم بعد أن ألهمت السينما
اليوم 22:24
زيلينسكي يلتقي أردوغان (أرشيفية)
عربي ودولي
زيلينسكي وأردوغان يبحثان اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 22:01
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات»: طفرة في حركة السفر حتى نهاية ديسمبر
اليوم 21:58
عبدالعزيز الغرير
الاقتصادي
اتحاد مصارف الإمارات يُعزز من قدراته لتطوير القطاع ودعم التنمية المستدامة
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©