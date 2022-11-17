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الدوري الأسترالي يغري رونالدو بالحب والاحترام!

الدوري الأسترالي يغري رونالدو بالحب والاحترام!
17 نوفمبر 2022 14:34

ملبورن(رويترز)

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يسعى داني تاونسند رئيس رابطة دوري كرة القدم الأسترالي، لتأمين انضمام النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو إلى أحد فرق البطولة، رغم اعترافه بأن العروض الأسترالية ربما تكون قيمتها المادية أقل من العروض المنافسة، التي تسعى للحصول على خدمات لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ويكتنف الغموض مستقبل رونالدو مع ناديه الحالي بعد أن قال خلال مقابلة إنه "تعرض للخيانة" من جانب النادي، وإنه لا يحترم مدرب الفريق الهولندي إريك تن هاج.
وقال تاونسند في تصريحات إعلامية في أستراليا اليوم الخميس، إنه تقدم بعرض لوكيل أعمال رونالدو جورجي منديز في حالة رحيل اللاعب البرتغالي عن فريقه الحالي.
وجاء في تصريحات تاونسند: "قال رونالدو إنه لا يحظى بأي حب أو احترام في مانشستر يونايتد، لكننا بالتأكيد سنمنحه الكثير من الحب والاحترام في أستراليا".
"ربما لا يكون بوسعنا المنافسة مادياً مع عروض أخرى لكننا نستطيع المنافسة في جوانب أخرى".
وانضم ناني زميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد إلى نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي في الموسم الحالي.
ويستعد رونالدو الهداف التاريخي لمنافسات كرة القدم للرجال، برصيد 117 هدفاً في 191 مباراة رسمية، لقيادة منتخب البرتغال في نهائيات كأس العلم 2022 في قطر، في خامس مشاركة له في النهائيات العالمية.
وقال تاونسند في تصريحات لإذاعة محلية في أستراليا في وقت سابق اليوم الخميس أيضاً: "من الواضح أن هذه خطوة كبيرة لكننا بالتأكيد قدمنا له عرضاً كبيراً للتفكير فيه". 

رونالدو
مانشستر يونايتد
الدوري الأسترالي
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