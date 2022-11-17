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إعلان قائمة المشاركين في «الشراعية 43 قدماً» غداً

إعلان قائمة المشاركين في «الشراعية 43 قدماً» غداً
17 نوفمبر 2022 15:00

 
دبي (الاتحاد)

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يغلق غداً «الجمعة» باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري الحالي «السبت».
وتعلن اللجنة المنظمة «الجمعة» قائمة القوارب المشاركة التي ستخوض غمار المنافسات في السباق الكبير «السبت»، حيث من المنتظر أن يتنافس النواخذة والملاك والبحارة على المراكز الأولى في الجولة الثانية، والتي تمثل ختام منافسات هذه الفئة في الموسم الحالي، حيث يتجدد الصراع على صدارة الترتيب العام لبطولة دبي 2022-2023.
وشهدت عملية التسجيل في السباق المرتقب إقبالاً كبيراً من الملاك والنواخذة، حيث سجلت القوارب حضوراً متميزاً في الجولة الأولى والافتتاحية التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أكتوبر الماضي، بمشاركة زادت عن 80 قارباً أبحرت لمسافة تزيد عن 14 ميلاً بحرياً من عمق مياه الخليج العربي وحتى خط النهاية قبالة شواطئ جميرا.
وأكملت اللجنة المنظمة كافة التجهيزات لإقامة السباق ظهر السبت، وذلك بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائماً وتقف وراء إنجاح كافة السباقات والفعاليات الرياضية البحرية التي ينظمها النادي على مدار الموسم الرياضي.
وتراقب اللجنة المنظمة كافة التقارير الخاصة بحالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة في يوم السباق «السبت»، وذلك على ضوء تقارير المركز الوطني للإرصاد، وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة التي ترصد سرعات الرياح وحركة الموج، من أجل إقامة السباق في أفضل الظروف.

دبي
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
القوارب الشراعية
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