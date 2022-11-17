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بولندا بطل مونديال «المسائل الشطرنجية»

بولندا بطل مونديال «المسائل الشطرنجية»
17 نوفمبر 2022 15:00

 
الفجيرة (الاتحاد)

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أسدل الستار على منافسات بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمشاركة 650 لاعباً.
وأسفرت النتائج عن فوز الروسي بافلوف بالمركز الأول في فئة الفردي وتبعه مواطنه أورال كاسانوف، والبولندي بينور موردشيا، والمنغولي بيلجون سوميا، والبلجيكي ايدي فان بيرس، والروسي بوبوف، والصربي سيرافيموفيج.
وتصدر عمر نعمان آل علي لاعب الشارقة الثقافي للشطرنج ترتيب اللاعبين المواطنين بالبطولة، تبعه عمار السدراني لاعب الفجيرة، عمران الحوسني من أبوظبي للشطرنج، وروضة السركال، ومحمد سعيد اليليلي، وعبد العزيز، وخليفة خالد.
وعلى مستوى الفرق حقق منتخب بولندا في المركز الأول وتبعه صربيا وألمانيا.
حضر المنافسات الشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي، الذي أبدى سعادته للأجواء الشطرنجية التي تسود مكان المنافسات، بفضل الاستعداد الجيد للاستضافة وبارك للاعبين نجاحاتهم .
وأعرب الدكتور عبدالله آل بركت رئيس اللجنة المنظمة رئيس نادي الفجيرة للشطرنج، عن سعادته بالنجاح الذي تواصل تحقيقه استضافة الإمارات للحدث العالمي، مؤكداً أنه يعكس النقلة النوعية للرياضة الإماراتية، وبارك لجميع الفائزين، وخص لاعبي الإمارات الذين ظهروا بشكل متميز، رغم قوة البطولة وصعوبتها، مثنياً على جهود اللجان العاملة.
وأكد السوري محمد عبدالغني الحلاق رئيس لجنة الحكام بالبطولة، أن ثقافة ممارسة اللعبة قللت من وجود اعتراضات تخص النتائج في البطولة، مما يعكس النجاح المبكر لها، إضافة إلى عطاء اللجنة المنظمة المميز من جميع الجوانب ساهم بمكاسب متميزة مبكرة.

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