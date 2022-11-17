رسالة مؤثرة من نكونكو إلى «الديوك» وكامافينجا!

أنور إبراهيم (القاهرة)



اضطر الفرنسي الشاب كريستوفر نكونكو مهاجم لايبزج الألماني إلى مغادرة معسكر «الديوك»، قبل سفره إلى الدوحة، للمشاركة في كأس العالم 2020، بعد الإصابة التي لحقت به أثناء أحد التدريبات، إثر احتكاك بينه وبين زميله إدوراردو كامافينجا لاعب ريال مدريد الإسباني.

وفي رسالة بثها نكونكو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى مساندته ودعمه وتشجيعه لمنتخب بلاده، وتعاطفه ودعمه لكامافينجا الذي اتهمه الكثيرون بأنه وراء إصابة نكونكو، وتعرضه لسيل من الشتائم والسباب على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره المسؤول عن إصابة المهاجم الهداف وحرمانه من حلم اللعب في المونديال.

وقال نكونكو في رسالته: بعد الفحوص الطبية، اضطررت إلى المغادرة، بعد التأكد من عدم إمكانية مشاركتي في المونديال، والآن حان وقت العمل، من أجل العودة أكثر قوة وسريعاً إلى الملاعب لمساعدة فريقي لايبزج في الدوري الألماني «البوندسليجا».

ووجه نكونكو الشكر إلى الجهاز الفني بقيادة ديدييه ديشامب المدير الفني، وأيضاً الأجهزة الطبية والإدارية واللاعبين على دعمهم ومساندتهم له.

وقال في ختام رسالته: سأكون أول مشجع لكم في «المونديال»، ولتجعلونا فخورين بكم.

وفي المقابل، كانت سعادة راندال كولو مواني مهاجم آنتراخت فرانكفورت الألماني لا توصف باختياره بديلاً لنكونكو واستدعائه على وجه السرعة، وفي الدقائق الأخيرة قبل السفر إلى الدوحة.

وعاش مواني يوماً سعيداً ومليء بالمشاعر المتعددة والمتضاربة، لكون ديشامب فضله على لاعبين آخرين مثل وسام بي ييدر وموسى ديابي ومارتن تيرييه، لإكمال قائمة «الديوك»، رغم أنه كان بمقدوره يستدعي واحداً منهم .