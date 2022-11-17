الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الجودو» يبدأ المرحلة الثانية من الإعداد في اليابان

«الجودو» يبدأ المرحلة الثانية من الإعداد في اليابان
17 نوفمبر 2022 14:30

 

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أبطال الإمارات يواصلون النتائج المتميزة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
ماراثون زايد يرسم لوحة الخير في أبوظبي غداً


بدأ منتخب الجودو المرحلة الثانية من الإعداد، خلال معسكره التحضيري في العاصمة اليابانية طوكيو، استعداداً للمشاركة في بطولة «طوكيو جراند سلام» 2022، وتقام 3 و4 ديسمبر المقبل، بعد أن بلغ العدد 66 دولة من بينها 6 منتخبات عربية، هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، الكويت، وقطر، ومصر، وتأمل زيادة حصتها من النقاط، تطلعاً إلى المشاركة في «أولمبياد باريس 2024».
وضمت البعثة التي يترأسها ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو 4 لاعبين، بعد اعتذار الصاعد سعيد النقبي، وهم دزاسفيلي جورام الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وتلال أشفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجوريجوريان أرام في وزن تحت 90 كجم، وظفار كوسوف في الوزن الثقيل تحت 100 كجم.
وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بعثة منتخبنا عقب وصولها إلى معسكر المرحلة الثانية والأخيرة من الإعداد على ضرورة البذل والاستعداد الجيد خلال تلك البطولة القوية، والتي تسبق المشاركة في بطولة ماستر للجودو التي تقام في القدس من 20 إلى 22 ديسمبر المقبل، في ختام بطولات الاتحاد الدولي موسم 2022 - 2023.
وأشاد ابن ثعلوب بفكره احتفال بعثة منتخبنا باليوم الوطني للإمارات الذي يصادف الثاني من ديسمبر المقبل، على هامش بطولة طوكيو، بمشاركة الأشفاء والأصدقاء، مؤكداً أن الاحتفال خارج حدود الوطن رسالة وفاء للقيادة الرشيدة وسلام للعالم، متمنياً المزيد من التطور والازدهار لإمارات السلام والتعايش والإنسانية، في ظل القيادة الرشيدة.

الإمارات
اليابان
طوكيو
الجودو
اتحاد المصارعة والجودو
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
بريسيلا سيتيني
دنيا
وفاة أكبر تلميذة في العالم بعد أن ألهمت السينما
اليوم 22:24
زيلينسكي يلتقي أردوغان (أرشيفية)
عربي ودولي
زيلينسكي وأردوغان يبحثان اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 22:01
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات»: طفرة في حركة السفر حتى نهاية ديسمبر
اليوم 21:58
عبدالعزيز الغرير
الاقتصادي
اتحاد مصارف الإمارات يُعزز من قدراته لتطوير القطاع ودعم التنمية المستدامة
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©