«الجودو» يبدأ المرحلة الثانية من الإعداد في اليابان

أبوظبي (الاتحاد)



بدأ منتخب الجودو المرحلة الثانية من الإعداد، خلال معسكره التحضيري في العاصمة اليابانية طوكيو، استعداداً للمشاركة في بطولة «طوكيو جراند سلام» 2022، وتقام 3 و4 ديسمبر المقبل، بعد أن بلغ العدد 66 دولة من بينها 6 منتخبات عربية، هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، الكويت، وقطر، ومصر، وتأمل زيادة حصتها من النقاط، تطلعاً إلى المشاركة في «أولمبياد باريس 2024».

وضمت البعثة التي يترأسها ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو 4 لاعبين، بعد اعتذار الصاعد سعيد النقبي، وهم دزاسفيلي جورام الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وتلال أشفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجوريجوريان أرام في وزن تحت 90 كجم، وظفار كوسوف في الوزن الثقيل تحت 100 كجم.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بعثة منتخبنا عقب وصولها إلى معسكر المرحلة الثانية والأخيرة من الإعداد على ضرورة البذل والاستعداد الجيد خلال تلك البطولة القوية، والتي تسبق المشاركة في بطولة ماستر للجودو التي تقام في القدس من 20 إلى 22 ديسمبر المقبل، في ختام بطولات الاتحاد الدولي موسم 2022 - 2023.

وأشاد ابن ثعلوب بفكره احتفال بعثة منتخبنا باليوم الوطني للإمارات الذي يصادف الثاني من ديسمبر المقبل، على هامش بطولة طوكيو، بمشاركة الأشفاء والأصدقاء، مؤكداً أن الاحتفال خارج حدود الوطن رسالة وفاء للقيادة الرشيدة وسلام للعالم، متمنياً المزيد من التطور والازدهار لإمارات السلام والتعايش والإنسانية، في ظل القيادة الرشيدة.