«مطار الشارقة» بطل «المؤسسات الحكومية»



الشارقة (الاتحاد)



تُوج فريق هيئة مطار الشارقة الدولي، بلقب «النسخة 24» من بطولة كرة القدم للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة، والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وإشراف مجلس الشارقة الرياضي، إثر فوزه في النهائي على بلدية مدينة الحمرية بهدف.

جاءت المباراة حماسية من بدايتها، وحاول كل فريق من إحراز هدف مبكر والسيطرة على مجريات اللعب، وقدم اللاعبون مجهوداً كبيراً خلال الشوطين، لتنتهى المباراة بالتعادل، وفي الوقت الإضافي أحرز فريق المطار الهدف الوحيد ليُتوج بلقبه الأول، في بطولة المؤسسات.

حصل فريق الإدارة العامة للحرس الأميري على المركز الثالث في البطولة، بتفوقه على مجلس الشارقة للتعليم.

اختارت اللجنة المنظمة جلال حميد من هيئة مطار الشارقة للفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وفاز زميله عصام علاء بلقب هداف البطولة وحصل على جائزة أفضل حارس محمد صلاح من بلدية مدينة الحمرية.

كما فاز بجائزة أفضل إداري في البطولة عبد العزيز عبد الحفيظ من بلدية مدينة الحمرية، وجائزة أفضل مدرب فيصل عبدالله من هيئة مطار الشارقة الدولي، كما اختارت اللجنة فريق هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق » للفوز بلقب الفريق المثالي في البطولة.



شهد المباراة ومراسم تتويج الفائزين الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي، والمستشار حميد علي العبار عضو المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وأعضاء مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة ونادي الثقة للمعاقين، وممثلي الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة .

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن ما تحققه البطولة من نجاحات، إنما هو ثمرة التعاون بين ناديي الثقة للمعاقين ونادي موظفي حكومة الشارقة، محققة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية بالشارقة، مثمناً النجاح الكبير الذي حققته البطولة من أهداف مجتمعية سامية تمثلت في الروح الرياضية التي سادت بين موظفي حكومة الشارقة، والتي جمعتهم في لقاءات ودية خارج أوقات العمل الرسمية ووجه بن خادم الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دوره الرائد في الإشراف على كافة الفعاليات الرياضية بالشارقة والتعاون الدائم مع النادي لإنجاح أنشطته .

وثمن علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي جهود اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة في تنظيم البطولة، وما تحققه من نجاح كبير بمشاركة هذا العدد من الفرق، مشيراً أن نادي موظفي حكومة الشارقة يعتبر وجهة حضارية لـ «الإمارة الباسمة» لما له من أهداف راقية بنشر الرياضة بجميع القطاعات في المجتمع، ويساعد على كسر الروتين اليومي للعاملين مما يسهم في زيادة الإنتاجية والتميز.