«الذئاب» يكسب «أيه إم» في «الحبتور للبولو»

دبي (الاتحاد)



حقق «ذئاب دبي» بقيادة محمد الحبتور فوزاً كبيراً على أيه أم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم 9-4، ضمن بطولة الحبتور الشهرية للبولو، المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية، ويتصدر «الذئاب» الفرق الأربعة المشاركة بفارق الأهداف، وتحدد نتيجة مباراته مع «غنتوت» هوية طرفي النهائي غداً، حيث تقام مباراتان، الأولي لتحديد المركز الثالث والثانية على كأس البطولة.

جاءت المباراة قوية من الدقيقة الأولى، بعدما نجح «الذئاب» في التقدم بهدف من ضربة جزائية لخوستو كوينتو، سرعان ما أدرك «أيه إم» التعادل من ضربة جزائية أيضاً لمارسيلو، وقبل نهاية الشوط يعود «الذئاب» إلى التقدم بهدف ثانٍ، وفي الشوط الثاني واصل «أيه إم» صموده، إلا أن الذئاب أضاف هدفين ليرفع النتيجة إلى 4-1.

وشهد الشوط الثالث سيطرة تامة لفريق الذئاب، وأحرز ثلاثة أهداف متتالية بفضل النشاط اللافت لكوينتو ومحمد الحبتور الذي نجح في أحراز هدف بمجهود فردي، ويستأنف الشوط الرابع والأخير ليبدأ بهدف كربوني لمحمد الحبتور، ليرد عليه فيكتور نجم أيه إم بهدف فريقه الثاني، ويسجل كوينتو هدف «الذئاب» التاسع والأخير، ليشعر بعدها الذئاب باسترخاء كبير، مما أتاح الفرصة لفريق «أيه أم» لخطف هدفيه الثالث والرابع وتنتهي المباراة 9-4.