طرح تذاكر «دوري أبوظبي T10» للكريكيت



أبوظبي (الاتحاد)



طرحت اللجنة المنظمة للموسم السادس من دوري أبوظبي T10 للكريكيت التذاكر للبيع عبر موقع Q-tickets، مع مجموعة متنوعة من المقاعد الفردية والعائلية وللمجموعات، إلى جانب خيارات الضيافة للشركات.

ويضم الموسم السادس من بطولة أبوظبي T10 عدداً من ألمع الأسماء في لعبة الكريكيت، وتخوض ثمانية فرق المنافسة على الجائزة الكبرى على مدار 12 يوماً بدءاً من 23 نوفمبر، فيما يقام النهائي في 4 ديسمبر، ويستضيف نهائي البطولة حفلاً ختامياً متميزاً يبدأ في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وقال راجيف خانا، مدير العمليات في دوري أبوظبي T10: تمكنا بنجاح من التغلب على التحديات التي فرضتها «جائحة كوفيد»، والعودة الآمنة للجماهير إلى استاد زايد للكريكيت، مع انطلاق دوري أبوظبي T10 المشوق، نتطلع إلى تعزيز تجربة المشجعين هذا الموسم، ونترقب بكثير من الحماس انطلاق موسم استثنائي من الدوري، ويسرنا طرح التذاكر عبر موقع Q-tickets بسعر مخفض يصل إلى 20 درهماً.

وتشهد المباراة الافتتاحية مواجهة بين نيويورك سترايكرز بقيادة كيرون بولارد ونمور البنغال بقيادة شكيب الحسن في الساعة السادسة والربع مساءً، فيما يشارك في المباراة الثانية «حامل اللقب» ديكان جلادياترز مع نجوم الهند الغربية نيكولاس بوران وأندريه راسل، أمام فريق أبوظبي في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويتنافس أفضل فريقين مصنّفين في نهاية مراحل الدوري وجهاً لوجه في المرحلة الأولى من التصفيات، ليشارك الفريق الفائز في النهائي، فيما سيحصل الخاسر في المرحلة الأولى من التصفيات على فرصة ثانية في كأس أبوظبي T10 من خلال مواجهة الفائز في الفريق الخاسر من مباراة تحديد المركز الثالث.

وبلغ عدد مشاهدي البث العالمي لأسرع شكل من لعبة الكريكيت عبر شاشات التلفاز والقنوات الرقمية إلى 342 مليون شخص في عام 2021، مما أدى إلى زيادة المبالغ المخصصة لرعاية اللعبة بنسبة 81%، كما سجلت أعداد المشاهدين زيادة كبيرة بلغت 135% مقارنة بالنسخة السابقة.