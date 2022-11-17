الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رودولفو: أبواب المنتخب مفتوحة للجميع

رودولفو: أبواب المنتخب مفتوحة للجميع
17 نوفمبر 2022 13:23

 

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أبطال الإمارات يواصلون النتائج المتميزة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
ماراثون زايد يرسم لوحة الخير في أبوظبي غداً


أكد رودلفو أروابارينا مدرب منتخبنا، أن أبواب «الأبيض» مفتوحة أمام جميع اللاعبين من دون استثناء، وقال: سواء عمر عبد الرحمن «عموري» أو غيره، فإن أي لاعب يواصل التطور في أدائه مع ناديه يملك فرصة للوجود في المنتخب، وفي الوقت الحالي هناك العديد من اللاعبين الشباب الجيدين للغاية.
ويرى المدرب أن الخسارة أمام الأرجنتين، جاءت بالنظر إلى الإمكانيات الفردية التي يملكها نجوم «التانجو»، وقال: لديهم حلول فردية عديدة، عندما تنظر إلى الأسماء في المقدمة مثل ميسي ودي ماريا وغيرهما، فإنهم قادرون دائماً على صنع الخطر وتشكيل الفارق، ورغم ذلك أدينا بشكل جيد، وحاولنا أن نخرج بأفضل صورة ممكنة.

الإمارات
منتخب الإمارات
رودولفو أروابارينا
رودولفو
الأرجنتين
عمر عبدالرحمن
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
بريسيلا سيتيني
دنيا
وفاة أكبر تلميذة في العالم بعد أن ألهمت السينما
اليوم 22:24
زيلينسكي يلتقي أردوغان (أرشيفية)
عربي ودولي
زيلينسكي وأردوغان يبحثان اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 22:01
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات»: طفرة في حركة السفر حتى نهاية ديسمبر
اليوم 21:58
عبدالعزيز الغرير
الاقتصادي
اتحاد مصارف الإمارات يُعزز من قدراته لتطوير القطاع ودعم التنمية المستدامة
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©