رودولفو: أبواب المنتخب مفتوحة للجميع

أبوظبي (الاتحاد)



أكد رودلفو أروابارينا مدرب منتخبنا، أن أبواب «الأبيض» مفتوحة أمام جميع اللاعبين من دون استثناء، وقال: سواء عمر عبد الرحمن «عموري» أو غيره، فإن أي لاعب يواصل التطور في أدائه مع ناديه يملك فرصة للوجود في المنتخب، وفي الوقت الحالي هناك العديد من اللاعبين الشباب الجيدين للغاية.

ويرى المدرب أن الخسارة أمام الأرجنتين، جاءت بالنظر إلى الإمكانيات الفردية التي يملكها نجوم «التانجو»، وقال: لديهم حلول فردية عديدة، عندما تنظر إلى الأسماء في المقدمة مثل ميسي ودي ماريا وغيرهما، فإنهم قادرون دائماً على صنع الخطر وتشكيل الفارق، ورغم ذلك أدينا بشكل جيد، وحاولنا أن نخرج بأفضل صورة ممكنة.