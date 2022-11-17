الطاهر مستشاراً للجنة الفنية بـ «دولي الشطرنج»



رضا سليم (دبي)



احتفظ الحكم الدولي سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج بمنصب مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، لأربع سنوات مقبلة، بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد الدولي، برئاسة أركادي دفوركوفيتش بتشكيل اللجان العاملة، وهو ما يعد إنجازاً إدارياً لرياضة الإمارات.

وسبق له الدخول في عضوية لجنة القوانين بالاتحاد الدولي «2002-2006»، وعضو اللجنة الفنية «2010-2014»، ومستشاراً للجنة الفنية من 2018.

ويملك الطاهر سيرة ذاتية طويلة على مستوى التحكيم الدولي، بعدما أثبت جدارته وتميزه في مجال لعبة الشطرنج، وأدار العديد من البطولات الدولية والعالمية والقارية، حيث إنه حكم دولي منذ عام 1997، وفي العام التالي شارك في تحكيم أولمبياد العالم للشطرنج في مدينة أليستا الروسية 1998 وتولى بعدها رئاسة الحكام في العديد من البطولات القارية والعربية والدولية ودورات الألعاب الآسيوية، ومونديال مدن العالم التي أقيمت بالعين في ديسمبر 2012 وبطولة شباب وشابات آسيا بالشارقة في أبريل 2013.

وحصل الطاهر على جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عام 2014، كأفضل حكم على مستوى الدولة، بعدما ترأس لجنة الحكام في منافسات الشطرنج بمونديال الألعاب الذهنية في بكين الصينية 2014، بجانب أنه حكم دولي في فئة «أ» ومحاضر دولي معتمد في دورات حكام الشطرنج، وسبق أن تولى منصب نائب رئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للشطرنج التي على كأس الملك سلمان.

وأعرب الطاهر عن سعادته بالاحتفاظ بمنصبه باللجنة الفنية الاتحاد الدولي مؤكداً أن استمرار أبناء الإمارات في الاتحادات الدولية والقارية يعد مكسباً إدارياً، لزن هذه المناصب تمثل القوة الناعمة للرياضة الإماراتية، كما أن التواجد بها دائماً ما يكون له رد فعل على جيد على رياضتنا.

وأضاف: الاستمرار في منصبي بالاتحاد الدولي للعبة الأذكياء وسام على صدري، خاصة أنني أمثل بلدي وقيادتنا الرشيدة تدعم للشباب والرياضة والكوادر الإماراتية.