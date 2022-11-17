«الباهر» يستهدف كأس الوثبة بـ «مضمار العين»



عصام السيد (العين)



يستضيف نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بمضماره الرملي غداً «الجمعة» فعاليات سباقه الثالث لهذا الموسم، ويتألف من سبعة أشواط، جميعها مخصصة للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الثاني الذي تم تخصيصه للخيول المهجنة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة في الحفل 485 ألف درهم، فيما يشارك فيه 92 خيلاً.

وتم تخصيص الشوط الأول لخيول الإنتاج المحلي على كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة على مسافة 2000 متر، البالغ جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتشارك فيه 8 خيول أبرزها «ايه اف الباهر» و«الياس»، و«السعيد».

وخصص الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة على مسافة 2000 متر «مبتدئة»، ومن أبرزها المنافسين «ارابيان جزالس» الثانية في ميدان الموسم الماضي، ومن أبرز المرشحات «واثق» الذي اختاره فارس الإسطبل، و«نايفه» صاحبة الأداء المتميز، بجانب «شور ستريت».

وتتنافس 14 خيلاً من الخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» في الشوط الثالث على مسافة 1800 متر، يتقدمها «أجرد عذبة» صاحب التصنيف الأعلى بين الخيول المشاركة، وينافسه بقوة «نوارة بينونة»، و«ويل باور».

وفي رابع أشواط الأمسية على مسافة 1600 متر، تتنافس 15 خيلاً عمر 3 سنوات وما فوق، ويتقدم المشاركين في هذا الشوط «التبر» ومن ضمن الخيول المنافسة له «رابح الريف» و«راجي الوثبة».

وتنافس 14 خيلاً، في الشوط الخامس على مسافة 1400 متر، يتقدمهم «إيجابي» صاحب العروض القوية في مضمار العين، ومن ضمن منافسيه في هذا الشوط «سيهريلا»، و«إحسان دي توليه».

ويجتذب الشوط السادس على مسافة 1400 متر، 15 خيلاً من خيول الإنتاج المحلي «المبتدئة»، من ضمنها «ميقات» صاحب المركز الثاني في جبل علي، وهناك ايضاً «ايه اف مهم»، و«مداح الريف».

ويتنافس 12 خيلاً عمر 4 سنوات فما فوق، في الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر «هانديكاب» ويسعى «تباشير» لتحقيق الفوز والمحافظة على سجله المتميز في مضمار العين، ومن المتوقع أن ينافسه كل من «اي اس نهاوند»، و«زهوان».