زروري بديل حارث في قائمة المغرب



الرباط (أ ف ب)

استُدعي الشاب أنس زروري، لاعب وسط بيرنلي الإنجليزي، إلى تشكيلة منتخب المغرب التي تستعد للمشاركة في مونديال 2022، بدلاً من المصاب أمين حارث، حسب ما أعلن اتحاد اللعبة.

وقال الاتحاد المغربي في بيان «وجه وليد الركراكي، مدرب المنتخب الدعوة إلى أنس زروري، المحترف ضمن بيرنلي الإنجليزي للانضمام إلى بعثة المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وكان زروري «22 عاماً» الذي يحمل الجنسية البلجيكية قد مثّل منتخباتها للفئات العمرية، قبل أن يقرّر ارتداء ألوان «أسود الأطلس».

وأضاف الاتحاد المغربي: جاء توجيه الدعوة إلى أنس زروري، بعدما تم تأهيله رسمياً من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان حارث «25 عاماً» تعرض لالتواء قوي في الرباط الصليبي لركبته اليسرى قد يبعده عدة أشهر، خلال مباراة فريقه مرسيليا ضد موناكو في الدوري الفرنسي.