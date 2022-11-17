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الرياضي

ميسي و«التانجو» يصلان إلى قطر

ميسي و«التانجو» يصلان إلى قطر
17 نوفمبر 2022 11:01

الدوحة (أ ف ب) 

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وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة القطرية الدوحة، على رأس تشكيلة منتخب بلاده التي ستخوض غمار منافسات «مونديال 2022».
وحطّت طائرة منتخب «التانجو» في الدوحة قادمة من أبوظبي، حيث خاضت الأرجنتين مباراة استعدادية مع الإمارات وفازت بخماسية، رافعة رصيدها إلى 36 مباراة توالياً من دون خسارة.
وستكون هذه النسخة من كأس العالم المشاركة المونديالية الأخيرة لميسي «35 عاماً» الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية، في وقت تبرز فيه الأرجنتين في طليعة المرشحين لإحراز اللقب.
ويخوض «ألبيسيليستي» أولى مبارياته في المونديال أمام السعودية الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً المكسيك وبولندا.

كأس العالم 2022
مونديال 2022
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الإمارات
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