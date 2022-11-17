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الرياضي

«ما وراء كواليس» يكشف تعديل مسار «حلبة ياس»

«ما وراء كواليس» يكشف تعديل مسار «حلبة ياس»
17 نوفمبر 2022 11:15

 
أبوظبي (الاتحاد)

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طرحت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات فيلماً وثائقياً قصيراً يأخذ الجماهير العاشقة لسباقات «الفورمولا-1» إلى ما خلف كواليس عملية تعديل مسار حلبة مرسى ياس التي تم إنجازها في عام 2021.
ويتضمن الفيلم القصير نظرة شاملة عن الخطة التي تم وضعها لتعديل مسار الحلبة، وإجراء التعديلات لإضافة المزيد من الحماس والتشويق إلى السباقات على مسار حلبة مرسى ياس، وشملت تلك التعديلات اختصار مسار الحلبة ليصبح 5.28 كم، وإجراء عمليات تعديل هيكلية لثلاث مناطق رئيسية من المسار، وهي المنعطف الشمالي الضيق، ومنطقة المرسى، وقسم الفندق.
ويعد كل من زيادة معدل سرعة المتسابقين، وإتاحة فرص أكثر للتجاوز والتسابق جنباً إلى جنب، من الأسباب الرئيسية التي دفعت المنظمين لتعديل مسار حلبة مرسى ياس، وذلك بغرض تقديم مزيد من الحماس والإثارة للمتسابقين والجماهير العاشقة لسباقات «الفورمولا-1».
يعرض الفيلم الوثائقي لقطات حصرية للأعمال الإنشائية خلال فترة تعديل المسار، بالإضافة إلى مقابلات مع كل من سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، وروس براون، المدير العام الرياضي لـ «الفورمولا-1»، وكارون تشاندوك، سائق «الفورمولا-1» السابق ومذيع قناة سكاي إف ون، بالإضافة إلى مارك هيوز، مدير عام شركة Mrk1 للاستشارات التي قدمت استشاراتها بخصوص تعديل مسار حلبة مرسى ياس.

 

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أبوظبي
حلبة مرسى ياس
الفورمولا-1
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