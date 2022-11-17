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كارتابيا والشامسي ويوفانوفيتش نجوم «سبورت فور أوول»

كارتابيا والشامسي ويوفانوفيتش نجوم «سبورت فور أوول»
17 نوفمبر 2022 10:58

دبي (الاتحاد)

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حصد فيديريكو كارتابيا صانع ألعاب شباب الأهلي «كأس سبورت فور أوول»، في «الجولة العاشرة» من الاستفتاء الأسبوعي الذي تُجريه المنصة لاختيار نجوم «دوري أدنوك للمحترفين».
حصل كارتابيا على 36%، بفارق ضئيل عن المغربي المتألق سفيان رحيمي لاعب العين الذي حل في المركز الثاني بنسبة 34%، يليه لاعب الوحدة جواو بيدرو 22%
وحصل محمد الشامسي حارس الوحدة على «القفاز الذهبي» لأفضل حارس في الجولة، وللمرة الثانية في الموسم الحالي، وذلك بنسبة 64.7%، وجاء الأداء المتميز للحكم الصربي سردجان يوفانوفيتش «75%» في مباراة الشارقة والعين، مقنعاً، حيث صوت له 16 خبيراً من 20 بطاقة ترشيح، بنسبة 32%، وحصد 1766 صوتاً للجمهور من 2491 بنسبة 42.5%.
وقامت الشبكة باستحداث جائزة جديدة وتم تخصيصها للجماهير تحت مسمى نجم الجماهير، والتي يتم من خلالها تكريم أحد المشجعين البارزين ضمن مشجعي أندية دورينا من خلال العديد من الاعتبارات، منها حضوره الدائم وتشجعيه الإيجابي لفريقه وأن يكون «علامة فارقة» في المدرجات، وفاز بها في الجولة العاشرة المشجع الشرقاوي صلاح بدوي الشهير بـ «صبح»، والذي أكمل 40 سنة في مدرجات «الملك» الشرقاوي.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
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