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الشارقة وشباب الأهلي قمة «منتصف الطريق» في «السلة»

الشارقة وشباب الأهلي قمة «منتصف الطريق» في «السلة»
17 نوفمبر 2022 11:00

 
علي معالي (دبي)

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تعود الحياة من جديد لكرة السلة، حيث تقام «الجولة السابعة» من دوري الرجال «ختام الدور الأول» للبطولة التي يشارك فيها 7 أندية، يلتقي «الجمعة» النصر مع الوحدة، ويلعب «السبت» الوصل مع الظفرة، والشارقة مع شباب الأهلي.
وتعتبر مباراة «الملك» و«الفرسان»، الأقوى لتحديد متصدر القمة لوجود الفريقين على صدارة الدوري برصيد 10 نقاط من 5 انتصارات، والفائز منهما في مباراة الغد ينفرد بالزعامة.
ويأتي النصر في المركز الثالث «8 نقاط»، والترتيب جيد لـ «العميد» مقارنة بالموسم الماضي، لغياب بعض اللاعبين الكبار المؤثرين، خاصة صالح سلطان، ويحتل الوصل المركز الرابع، ويليه البطائح والوحدة والظفرة.

كرة السلة
النصر
الوحدة
الوصل
الظفرة
الشارقة
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