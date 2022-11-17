بيدري: «بوسي» مثلي الأعلى



أنور إبراهيم (القاهرة)



تتأهب إسبانيا لخوض كأس العالم، التي تنطلق الأحد المقبل في قطر، بمنتخب يضم عدداً غير قليل من اللاعبين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 23عاماً، ويتطلع إلى الفوز بالبطولة، وإعادة الأمجاد القديمة، عندما رفع «الروخا» مونديال «جنوب أفريقيا 2010»، و«يورو2012». وبفضل هؤلاء الشباب، انخفض متوسط أعمار الفريق إلى 25 عاماً، وهو من أقل المنتخبات أعماراً في البطولة، ويضم نخبة رائعة من النجوم الشباب يتصدرهم بيدري وجابي وإيريك جارسيا وفيران توريس نجوم برشلونة، وهم قادرون على أن يصنعوا الفارق، وأن يلعبوا دوراً مهماً في ذهاب «الماتادور» إلى أبعد مدى في «المونديال».

وفي لقاء لنجم الوسط بيدري مع صحيفة «موندو ديبورتيفو»، سُئل عن مثله الأعلى وقدوته بين اللاعبين القدامى الذين أستفاد من وجودهم، إلى جواره على أرض الملعب، وساعدوه على تطوير أدائه، قال من دون تردد: «بوسي» يقصد سيرجيو بوسكيتس الذي يزامله في وسط «البارسا».

وأضاف: ساعدنا كثيراً، وهو لاعب ذو خبرة كبيرة، وصاحب رؤية مختلفة عن جميع اللاعبين الآخرين، ويرى الكرة قبل أي أحد آخر وهذا يساعدنا في تحقيق الانتصارات.

يذكر أن بوسكيتس هو آخر لاعب موجود في الفريق من جيل «مونديال 2010» في جنوب أفريقيا.

وكشف بيدري النقاب في حديثه للصحيفة عن الجوانب الإيجابية في بوسكيتس، وصفات القيادة التي يتحلى بها، والتي قد لا تبدو ظاهرة للعيان أو للجماهير.

وإذا كان بيدري أشاد كثيراً ببوسكيتس الأكبر سناً والأكثر خبرة، إلا أنه حرص على أن يؤكد أن القوة الحقيقية لـ «الروخا» تكمن في

«الجماعية».

وأضاف: ليس لدينا «نجوم سوبر»، ولعبنا الجماعي هو نجمنا الأول والأفضل، وعندما نكون جميعاً ملتزمين بأدوارنا ونعرف ما نريده وما يريده المدير الفني، وكيف نتصرف في المواقف الصعبة، أعتقد أننا وقتها سنكتسب الكثير، وستكون أمامنا فرص كبيرة للفوز بالمباريات في البطولة الكبرى، بل ورفع كأسها في نهاية المطاف.

يذكر أنه رغم الانتقادات اللاذعة التي وُجهت إلى بوسكيتس في الآونة الأخيرة مع برشلونة، إلا أن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب لم يتردد في الاعتماد عليه عنصراً أساسياً في المنتخب الذي يخوض كأس العالم 2022، تماماً مثلما يصر تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ «البارسا» على الاعتماد عليه في مباريات الفريق.

المعروف أن مجموعة إسبانيا في «المونديال» تضم منتخبات ألمانيا واليابان وكوستاريكا، ويبدأ بمواجهة كوستاريكا 23 نوفمبر، ثم ألمانيا 27 نوفمبر، ويختتم الدور الأول بمواجهة اليابان أول ديسمبر.



