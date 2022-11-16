منتخب أوروجواي يستعد لـ«المونديال» من أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أجرى منتخب أوروجواي تدريباً مفتوحاً أمام الجمهور في استاد جامعة نيويورك أبوظبي بجزيرة السعديات، وذلك في إطار استعداده لمونديال 2022، واختار منتخب أوروجواي، بالإضافة إلى منتخبات أخرى، العاصمة الإماراتية وجهة لإقامة معسكراتها التدريبية قبل خوض منافسات كأس العالم، للاستفادة من البنية التحتية والمرافق الرياضية الحديثة ذات المستوى العالمي في الإمارة.

وتستعد دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لاستضافة منطقة المشجعين في جزيرة ياس - تجربة مشاهدة كأس العالم FIFATM، التي توفر أجواء استثنائية لمتابعة جميع مباريات البطولة في ياس لينكس أبوظبي بجزيرة ياس. وتفتح منطقة المشجعين، التي تمتد على مساحة 10000 متر مربع، أبوابها طيلة أيام البطولة، مع الترحيب بـ2.000 مشجع يومياً.

وتضم المنطقة واحدة من أكبر شاشات العرض الخارجية في الدولة، وتحتضن باقة من التجارب تناسب المشجعين وعائلاتهم على اختلاف أذواقهم أثناء تشجيع فرقهم ونجومهم المفضلين، مع الكثير من خيارات الجلوس، والأنشطة التفاعلية، والرياضات الإلكترونية، والعروض الترفيهية الحية، ومنافذ بيع المأكولات والمشروبات.