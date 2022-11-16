أكاديمية «كوماندو جروب» تحسم لقب الأساتذة في «جو جيتسو أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت، مساء أمس، منافسات فئة الأساتذة «الماسترز» لحملة الحزامين البني والأسود في النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تُقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في «جو جيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة من 100 دولة.

وكما هو الحال منذ انطلاق البطولة، تواصل الحماس في المدرجات لتشجيع الأبطال على مدار اليوم، لا سيما مع اشتداد حدة المنافسات في فئة الأساتذة التي يتميز لاعبوها بالقوة والمهارة والخبرة، خصوصاً في الحزامين البني والأسود.

وتمكنت أكاديمية «كوماندو جروب» من الإمارات من انتزاع لقب منافسات فئة الأساتذة، فيما نجحت أكاديمية A.F.N.T في تحقيق المركز الثاني، وحلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثالث.

حضر المنافسات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وراشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وسعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، وعدد من مسؤولي وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة وممثلي الجهات الداعمة والشريكة.

دولة اللا مستحيل

يقول فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد: «تؤكد أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية مجدداً قدرتها على جذب أساطير وعمالقة اللعبة على بساط أهم بطولة عالمية، لتقديم خلاصة تجربتهم في مشهد لا يتكرر إلا في دولة الإمارات، التي لا تعرف المستحيل، وبعد ستة أيام على انطلاقة البطولة، نجحت في حصد الإشادات العالمية من قبل ممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة والرياضيين الذين سيتحولون إلى سفراء للإمارات عند عودتهم إلى بلادهم، حينما ينقلون الصورة المشرقة للتنظيم الاستثنائي، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتلك الإشادات كلها وسام على صدورنا ومسؤولية كبرى لمواصلة التميز والإبهار في المستقبل».

وأشاد الشامسي بالوجود القوي للجماهير في مدرجات البطولة، مؤكداً أنهم عامل مهم في نجاحها وتميزها، وأنه على ثقة بتزايد أعدادهم في منافسات المحترفين خلال الأيام المتبقية من البطولة، لا سيما في ظل حضور ومشاركة عددٍ كبير من أبطال العالم المصنفين في مختلف الأوزان والأحزمة.

منصة التسامح والمحبة

أعرب راشد لاحج المنصوري المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، عن سعادته بما شهده من أجواء تنافسية قوية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، مشيراً إلى أن البطولة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالنشء وبتطوير مواهبهم وإمكاناتهم للأفضل.

أضاف: «لابد من توجيه التحية كل القائمين على تنظيم هذه البطولة المتميزة، في ظل مشاركة 5000 لاعب ولاعبة، فهذا ليس بالأمر الهين، وبشكل شخصي أنا سعيد بالحضور والمشاركة بتتويج الفائزين الأبطال».

وتابع المنصوري: «البطولة تمثل فرصة رائعة لتلاقي الشعوب والتعارف بينهم وتبادل الثقافات، وقد أصبحت منصة من منصات التسامح والمحبة بين الشعوب».

ذهبية اليامي

أصر لاعب الجو جيتسو السعودي محمد اليامي (36 عاماً) على عدم تفويت فرصة المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية، وتغلب على الظروف الصعبة التي تطلبت منه مرافقة ابنه للعلاج في الولايات المتحدة، حيث جاء على عجل من أجل المشاركة ضمن فئة الأساتذة لوزن 62 كجم.

وحضر لتشجيع ومؤازرة محمد اليامي عدد كبير من أهله وأصدقائه من مدينة الدمام السعودية والبعض الآخر من داخل الإمارات، فكانت المفاجأة فوزه بالميدالية الذهبية.

وأفاد علي اليامي شقيق البطل محمد اليامي: «أخي تغلب على صعوبات تتعلق بعلاج ابنه في الولايات المتحدة، ولم يقبل تضييع فرصة المشاركة في بطولة أبوظبي، ونحن سعداء لأننا جئنا من أجله ولم يخذلنا، بل حقق الميدالية الذهبية».

وأوضح اليامي أنهم سعداء بالوجود في أبوظبي التي يشعرون فيها وكأنهم في بلدهم، وأن التنظيم الرائع ليس جديداً على اتحاد الجو جيتسو - اتحاد الإبداع والتميز والإنجازات.

أرض الفرص

عبر اللاعب البريطاني فالمير نيتو «حزام أسود» من أكاديمية «شيكمات» عن سعادته بالفوز بالميدالية الذهبية ضمن فئة «الأساتذة 2» وزن 62 كجم، قائلاً: «فرحتي بهذا الفوز لا توصف، لا سيما أن تحقيق هذا الإنجاز في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو لا يوازيه أي إنجاز آخر».

وأضاف: «دولة الإمارات أرض الفرص الحقيقية، كل ما عليك القيام به هو الاستعداد والتحلي بالشجاعة والإقدام، وبالتالي ستحصد النتائج المرجوة. البطولة رائعة بكل تفاصيلها وسأعود إلى هنا مجدداً العام القادم».

لحظة تاريخية

تقول البرازيلية أريادني دي أوليفيرا، من أكاديمية بالمز الرياضية التي حققت ذهبية وزن 55 كجم فئة الأساتذة، إنها لن تنسى اللحظة التاريخية التي توجت فيها بالذهب، مشيرة إلى أن الفوز بذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو يتطلب التفوق على نخبة لاعبات العالم.

وأهدت البرازيلية دي أوليفيرا هذا الإنجاز إلى أسرتها وإلى كل من ساهم في وصولها إلى هذه اللحظة من مدربين ومسؤولين، وخصت بالذكر اتحاد الجو جيتسو الذي تعتبره العامل الأساسي لتطور اللعبة على صعيدي الرياضة والممارسين في دولة الإمارات ومختلف دول العالم.