«بساط النبلاء».. موعد مع الكبار

أبوظبي (الاتحاد)

لأنها الحدث الأكبر في عالم الجو جيتسو، وأيضاً البطولة الأهم، ينتظر الجميع ظهور أهم نجوم اللعبة على بساط منافسات المحترفين اليوم، وتحديداً «الحزام الأسود» الذي يعتبر الأكبر والأقوى في «لعبة النبلاء».

اليوم في أبوظبي تكون صالة جو جيتسو أرينا مسرحاً لمنافسات قوية وكبيرة ينتظرها الجميع، حيث يظهر الكبار في كل وزن، من أجل حصد اللقب الكبير في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

ينتظر أبناء الإمارات، ظهور زايد الكثيري الذي ينافس في وزن 56 كجم، وهو المصنف الثاني للبطولة في الحزام الأسود لهذا الوزن، ويطمح الكثيري إلى حصد لقب هو الأهم في تاريخه وسط منافسة غاية في القوة من البرازيلي يوري هاندريكس الذي يلعب في الحزام نفسه، والمصنف الأول على البطولة، وهناك أيضاً الكازاخستاني سمات «25 عاماً» المصنف الثالث للبطولة في الوزن، ما يعني أن الجماهير على موعد مع منافسات قوية في الأدوار النهائية لوزن 56 كجم.

وجماهير الإمارات على موعد أيضاً، لظهور خاص من جانب البطل عمر الفضلي الذي ينافس في وزن 62 كجم، وهو المصنف الثالث على في البطولة، ويشهد الوزن نفسه أيضاً مشاركة سلطان العويس المصنف الثاني، أما المنافسة الأقوى في الوزن من جانب البرازيلي فرانشيسكو جونز المصنف الأول على البطولة والسابع عالمياً.

وفي وزن 69 كجم، فإن اللقب شبه محسوم للبطل البرازيلي سانتوس كاليل الذي يعد أهم لاعبي الوزن والمصنف الأول في البطولة والثامن عالمياً، حيث إن ترتيب منافسيه عالمياً بعيد إلى حد ما عن تصنيفه.

ويترقب متابعو منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو نزالات غاية في الإثارة، وظهوراً خاصاً للنجم البرازيلي لوكاس بورتاسيو المصنف الأول في وزن 77 كجم والأول عالمياً أيضاً، وينافس لوكاس كل من الأنجولي فيكتور دوس المصنف الثاني للبطولة والرابع عشر عالمياً، والتونسي أحمد العربي المصنف الثالث في البطولة والسابع والعشرين عالمياً.

وفي الأوزان الكبيرة ينتظر عشاق اللعبة ظهوراً خاصاً للبرازيلي أندرسون فيريرا، المصنف الأول على البطولة والرابع عالمياً الذي يعد المرشح الأول لحصد لقب وزن 85 كجم، أما منافسات وزن 94 كجم، فهناك ترقب لرؤية البرازيلي رودريجو كاتريل الذي يعد المرشح الأول للفوز بهذا اللقب، وينافسه البولندي أدام وردنسيكي من بولندا، كذلك البرازيلي إريك مينوس، وهو ما يعني أن الجميع على موعد مع القوة والإثارة في منافسات الوزن.

أما وزن 120 كجم الذي يعد الأثقل في البطولة، فيظهر فيه البرازيلي «المخضرم» والكا كوستا المصنف الأول على البطولة والرابع عالمياً، وينافس في الوزن أيضاً البرتغالي المخضرم وصاحب الثلاثين عاماً إيكاليدس كاسترو، وكذلك الروسي أنتون سليزنوف.