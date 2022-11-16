الواحدي: انتظرت «الذهب» 6 سنوات

أبوظبي (وام)

طوال 6 سنوات كاملة لم يستسلم لاعب الجو جيتسو الإماراتي فيصل الواحدي، من أجل الوصول إلى هدفه بتحقيق الميدالية الذهبية، والتي حصل عليها في النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو المقامة حالياً في جو جيتسو أرينا في أبوظبي بمشاركة أكثر من 5000 لاعب ولاعبة يمثلون 100 دولة، بعدما أخفق في تحقيقها في 6 مشاركات من قبل في البطولة نفسها.

وقال لاعب الجو جيتسو في نادي بني ياس فيصل الواحدي: «منذ بداية ممارستي للجو جيتسو شاركت في العديد من البطولات، وحققت العديد من الميداليات، لكن استعصت عليّ الميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وفي كل مشاركة لي كنت أنال المركز الثالث فقط، ولا أتمكن من تحقيق الذهب إلا أن النسخة الحالية كانت الفاصلة بالنسبة لي».

أضاف: «طول السنوات الماضية كنت أتدرب 3 مرات في اليوم وتعرضت للإصابة أكثر من مرة، ولكن التدريب في الصباح بالمدرسة، ثم تدريب وسط النهار في الصالة، وتدريب مسائي في المنزل، ساعدني كثيراً في تحقيق الهدف بالتتويج بالميدالية الذهبية لوزن تحت 66 كجم، فيما حصلت على الميدالية الفضية في بطولة العالم التي أقيمت مؤخراً في جو جيتسو أرينا قبل أن أتوج بالذهبية، الأمر الذي أعتبره نقلة نوعية لي في الفترة المقبلة من أجل المنافسة مع كبار اللاعبين خلال السنوات القادمة».

وقال: «بالتدريب وعدم اليأس وثقتي بالله، حصلت على الحزام البنفسجي، وهو بالنسبة لي بداية وتحدٍ جديد في مسيرتي، آمالي كبيرة بأن يوفقني الله في تقديم الأفضل والحصول على المزيد من الألقاب والبطولات».

وأكد اللاعب أنه كان من محبي ممارسة الكرة الطائرة، لكن الجو جيتسو كان مختلفاً تماماً بالنسبة له، لذا كان القرار بالاستمرار في اللعبة والتمسك بالحلم في تحقيق الميدالية الذهبية، وكانت عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو هي الانطلاقة الجديدة نحو المزيد من الإنجازات.