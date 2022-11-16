فيرستابن.. موعد مع الـ15 في «حلبة ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

لا تزال إنجازات ماكس فيرستابن التي حققها هذا الموسم مع فريقه ريدبول مفتوحة أمام محطة بالغة الأهمية، يمكن للبطل المتوج ببطولة العالم للسائقين تحقيقها في عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، وفي حال أضاف الهولندي الشاب فوزاً جديداً على مسار حلبة مرسى ياس، يرتفع عدد الانتصارات التي حققها في هذا الموسم إلى 15 فوزاً، محطماً بذلك رقمه القياسي البالغ 14 فوزاً، والرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد من بطولة العالم للفورمولا-1، والذي كان قد سجله بعد فوزه بسباق جائزة المكسيك الكبرى خلال الشهر الماضي.

ويشكل عدد الانتصارات التي حققها ماكس خلال هذا الموسم إنجازاً مذهلاً، وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار اضطرار السائق الهولندي للخروج من السباق مرتين في الجولات الثلاث الأولى من الموسم، وكان ماكس قد خرج من سباق البحرين إثر مشاكل في وحدة التزويد بالطاقة، ومن سباق أستراليا بسبب عطل في المحرك. ولكن ذلك لم يمنعه من إبراز أدائه العالي في السباقات اللاحقة من البطولة مسجلاً الفوز في سباقات الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية، وإميليا رومانيا، وميامي، وإسبانيا، وأذربيجان، وكندا، وفرنسا، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

وبتحقيق ماكس هذا الإنجاز، فإنه يتجاوز اثنين من أساطير رياضة الفورمولا-1، واللذان سجل كل منهما 13 فوزاً في واحد من مواسم الفورمولا1، وكان مايكل شوماخر قد حقق هذا الإنجاز في عام 2004 مع فريق فيراري، وتمكن سيباستيان فيتيل من معادلته في موسم 2013 مع فريق ريد بول.

وقدم ماكس أداء ثابتاً على مدار العام، مكنه من تسجيل الرقم القياسي لأعلى عدد من النقاط في موسم واحد برصيد قدره 429 نقطة مضيفاً إنجازاً جديداً إلى جعبته، بعد أن حطم الرقم القياسي الذي سجله لويس هاملتون في عام 2019 حين حصد 413 نقطة.