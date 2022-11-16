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11 هدفاً في افتتاحية «الحبتور للبولو»

11 هدفاً في افتتاحية «الحبتور للبولو»
17 نوفمبر 2022 00:10

دبي (الاتحاد)

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شهد اليوم الأول من بطولة الحبتور للبولو خسارة فريق غنتوت القوي أمام فريق لامار 4-7، في واحدة من مفاجآت البطولة، ويلتقي في ثاني مباريات البطولة اليوم، فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، ومنافسه التقليدي فريق عليا بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، فيما تقام يوم غدٍ «الجمعة»، المباراة النهائية ويسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
أما عن تفاصيل المواجهة الأولى في البطولة، فجاءت قوية في ظل امتلاك غنتوت للاعبين أصحاب خبرة، هم الثلاثي ناصر الشامسي وعلى المري ويوسف بن دسمال، إلى جانب المحترف أوسكار كولومبس، فيما ضم فريق لامار أحمد السماك وريان عجاجي وفاكوندو جال وجوليرمو.
جاء الشوط الأول متكافئاً وانتهى بالتعادل بهدف لكل منهما، فيما شهد الشوط الثاني المثير ستة أهداف منها أربعة لصالح فريق لامار، الذي نجح في استثمار الضربات الجزائية نتيجة أخطاء غنتوت المتكررة، حيث تقدم فريق لامار بهدف ثاني وتبعه بثالث ليرد عليه فريق غنتوت محرزاً هدفين متتاليين، مدركاً التعادل وقبل نهاية الشوط نجح لامار، بإضافة هدفيه الرابع والخامس.
وشهد الشوط الثالث إضافة فريق لامار هدفين، فيما أضاف غنتوت هدفه الرابع من ضربة جزائية وفي الشوط الرابع والأخير، اختتم لامار مسلسل الأهداف بالهدف السابع، فيما يكتفي غنتوت بأهدافه الأربعة لتنتهي المباراة 7-4.

غنتوت
دوري الحبتور للبولو
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