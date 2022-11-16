90 مباراة محلية تتحدى متعة «كأس العالم»

معتصم عبدالله (دبي)

تشهد فترة إقامة مباريات نهائيات كأس العالم 2022 التي تنطلق الأحد في قطر إقامة نحو 90 مباراة تنافسية على صعيد منافسات الفريق الأول للمسابقات المحلية على صعيد المحترفين والهواة في دوريات الدرجة الأولى، والثانية، والثالثة على التوالي، خلافاً لمباريات مسابقات المراحل السنية.

وفي الوقت الذي توقفت فيه منافسة دوري أدنوك للمحترفين، بنهاية الجولة العاشرة ترقباً لعودة المنافسة في 19 و20 ديسمبر المقبل بمباريات الجولة 11، تستمر في المقابل معظم المسابقات المحلية.

وتشهد منافسات المحترفين، إقامة جولة الإياب في الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، يومي الجمعة والسبت 25 و26 نوفمبر، بالتزامن مع مباريات الدور الأول لمونديال قطر، وتشهد جولة الإياب 6 مواجهات تجمع البطائح والنصر، الجزيرة ودبا، الوصل وخورفكان، اتحاد كلباء والوحدة، الظفرة وعجمان، الشارقة وبني ياس، فيما يغيب العين حامل لقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي 2021- 2022، بجانب شباب الأهلي «الوصيف»، والمتأهلين مباشرة إلى ربع النهائي.

وتخوض «أندية المحترفين» بجانب أندية «دوري الأولى»، مباريات الدور الأول «دور الـ 32» للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، أيام 5 و6 و7 و8 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع مباريات ختام دور الستة عشر لكأس العالم 2022.

ويشهد الدور الأول للبطولة الأغلى، والتي تُلعب في مراحلها الأولى بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، 15 مباراة منتظرة أهما قمة الوحدة وشباب الأهلي، في الوقت الذي ضمن فيه الشارقة حامل لقب النسخة الأخيرة لموسم 2021- 2022، تأهله المباشر إلى دور الستة عشر في انتظار المتأهل من مواجهة النصر وسيتي.

وتخوض في المقابل، أندية دوري الدرجة الأولى الذي يشهد مشاركة 17 نادياً في الموسم الحالي، 24 مباراة بالتزامن مع «مونديال 2022»، في الجولات 11 و12 و13 على التوالي، حيث تتزامن الجولة المقبلة للدوري والمقررة يومي 19 و20 نوفمبر الحالي، مع انطلاقة نهائيات كأس العالم.

وتخوض أندية دوري الدرجة الثانية، ودوري الثالثة، نحو 45 مباراة أثناء المونديال، بواقع 20 مباراة في دوري الثانية ضمن الجولات 7 و8 و9 و10، و25 مباراة في دوري الثالثة ضمن الجولات 6 و7 و8 و9.

العجماني: ضد التوقف

ذكر محمد العجماني المدرب السابق لفريقي الذيد وسيتي في دوري الأولى، أن توقف المنافسة قد يضر بالأندية المشاركة رغم اتفاق الجميع على الشغف الكبير لدى اللاعبين والأجهزة الفنية في متابعة مباريات المونديال كأهم حدث رياضي في لعبة كرة القدم، يتكرر فقط كل أربعة أعوام.

وأضاف: «الزيادة الحالية في عدد فرق الدوري والتي تصل إلى 17 فريقاً تجعل من الصعوبة بمكان إيقاف المنافسات خلال فترة المونديال، علاوة على أن أي توقف للمنافسة قد يضر برتم أداء الأندية المتصاعد، ويزيد من صعوبة إعادة تحضير اللاعبين بالشكل المطلوب».

طبيب: خطأ كبير

رأى بدر طبيب المدرب الحالي لفريق نادي التعاون، والذي قاد فريقه لفوز مهم في الجولة العاشرة أمام مضيفه الإمارات 2-1 في «الديربي»، أن استمرار منافسة دوري الأولى بجانب خوض مباريات الدور الأول للبطولة الأغلى في كأس رئيس الدولة بالتزامن مع «المونديال» تعد «خطأً كبيراً»، وأوضح: «تمنينا إيقاف المنافسة حتى ولو لوقت قصير، حتى تسنح الفرصة أمام اللاعبين والأجهزة الفنية، لمتابعة المونديال، خاصة مع فرصة حضور المباريات في الملاعب المستضيفة». وأضاف: «خلافاً لأندية المحترفين التي تملك فرصة إقامة التدريبات في أوقات مختلفة، تجد أندية الأولى صعوبات في التوفيق بين التدريبات والمباريات التنافسية مع متابعة المونديال»، لافتاً إلى أن الفرصة كانت متاحة أمام اتحاد الكرة ولجنة المسابقات رغم ضغط الروزنامة في تأجيل مؤقت للدوري، مع إمكانية ضغط الجولات التي تلي فترة المونديال، خاصة مع تحسن ظروف الطقس.