«الأبيض» يخسر أمام «التانجو» بخماسية ودياً

معتز الشامي (أبوظبي)



خسر منتخبنا الأول لكرة القدم أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، بخمسة أهداف، في «ودية قوية»، مساء اليوم «الأربعاء»، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن تحضيرات «التانجو» للمشاركة في «مونديال 2022».

وسجل الأهداف جونيور ألفاريس في الدقيقة 17، وأنخيل دي ماريا «هدفين» في الدقيقتين 25 و35، وميسي في الدقيقة 44، و«البديل» خواكين كوريا في الدقيقة 59.

بدأ «الأبيض» المباراة بتشكيل ضم خالد عيسى في حراسة المرمى، وخالد الظنحاني وخليفة الحمادي، وشاهين عبد الرحمن، والحسن صالح، وعبد الله حمد، وعلي سالمين، وعبد الله رمضان، وحارب عبد الله وكايو كانيدو، وعلي مبخوت.



وتكتل «الأبيض» في وسط الملعب، لغلق المساحات أمام «التانجو»، وقدم منتخبنا أداءً جيداً في الدقائق الأولى فقط، قبل أن يقع اللاعبون في أخطاء فردية دفاعية، سهلت مهمة الأرجنتين، ولجأ «الأبيض» إلى الهجمات المرتدة السريعة، وتلقى علي مبخوت كرة من شاهين، لعبها سريعاً إلى حارب عبد الله، تحولت إلى ركنية، وتخلى المنتخب عن حذره واندفع إلى الأمام في هجمة على مرمى الأرجنتين، ارتدت سريعاً على «الأبيض»، من خلال نقل الكرة بسرعة إلى ميسي الذي هرب من الرقابة، واقتحم المنطقة، ومرر الكرة إلى جونيور ألفاريس، القادم من الخلف، من دون رقابة سددها أرضية زاحفة محرزاً الهدف الأول في الدقيقة 17، وبعدها ضغط الأرجنتين، وأنهى كل شيء في النصف الثاني من الشوط الأول، حيث أضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 25، عبر تمريرة عرضية تلقاها من ماركوس أكونيا، لعبها مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى لخالد عيسى.

ووقع المنتخب في أخطاء فردية، استغلها دي ماريا الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، محرزاً الهدف الثالث في الدقيقة 35، وجاء الهدف الرابع عن طريق «الأسطورة» ميسي، الذي تلقى تمريرة من دي ماريا، ولم يجد صعوبة في التوغل داخل المنطقة، وأطلق كرة قوية في الزاوية اليمنى في الدقيقة 44.

وبدأ الشوط الثاني بهجوم ضاغط من «الأبيض»، وأطلق حارب عبد الله صاروخاً ارتطم بالعارضة، وتهيأت الكرة أمام عبد الله رمضان الذي سدد بقوة، أنقذها الحارس مارتينيز إيمليانو، وعزز «البديل» خواكين كوريا النتيجة لمصلحة «التانجو» بهدف خامس في الدقيقة 59، وظل سيناريو المباراة من جانب الأرجنتين، وسط محاولات غير مكتملة للاعبي «الأبيض»، لتنتهي «الودية» بخسارة منتخبنا بخماسية نظيفة.