الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الأبيض» يخسر أمام «التانجو» بخماسية ودياً

«الأبيض» يخسر أمام «التانجو» بخماسية ودياً
16 نوفمبر 2022 21:49

معتز الشامي (أبوظبي)


خسر منتخبنا الأول لكرة القدم أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، بخمسة أهداف، في «ودية قوية»، مساء اليوم «الأربعاء»، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن تحضيرات «التانجو» للمشاركة في «مونديال 2022».

أخبار ذات صلة
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام

وسجل الأهداف جونيور ألفاريس في الدقيقة 17، وأنخيل دي ماريا «هدفين» في الدقيقتين 25 و35، وميسي في الدقيقة 44، و«البديل» خواكين كوريا في الدقيقة 59.
بدأ «الأبيض» المباراة بتشكيل ضم خالد عيسى في حراسة المرمى، وخالد الظنحاني وخليفة الحمادي، وشاهين عبد الرحمن، والحسن صالح، وعبد الله حمد، وعلي سالمين، وعبد الله رمضان، وحارب عبد الله وكايو كانيدو، وعلي مبخوت.

 


وتكتل «الأبيض» في وسط الملعب، لغلق المساحات أمام «التانجو»، وقدم منتخبنا أداءً جيداً في الدقائق الأولى فقط، قبل أن يقع اللاعبون في أخطاء فردية دفاعية، سهلت مهمة الأرجنتين، ولجأ «الأبيض» إلى الهجمات المرتدة السريعة، وتلقى علي مبخوت كرة من شاهين، لعبها سريعاً إلى حارب عبد الله، تحولت إلى ركنية، وتخلى المنتخب عن حذره واندفع إلى الأمام في هجمة على مرمى الأرجنتين، ارتدت سريعاً على «الأبيض»، من خلال نقل الكرة بسرعة إلى ميسي الذي هرب من الرقابة، واقتحم المنطقة، ومرر الكرة إلى جونيور ألفاريس، القادم من الخلف، من دون رقابة سددها أرضية زاحفة محرزاً الهدف الأول في الدقيقة 17، وبعدها ضغط الأرجنتين، وأنهى كل شيء في النصف الثاني من الشوط الأول، حيث أضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 25، عبر تمريرة عرضية تلقاها من ماركوس أكونيا، لعبها مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى لخالد عيسى.
ووقع المنتخب في أخطاء فردية، استغلها دي ماريا الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، محرزاً الهدف الثالث في الدقيقة 35، وجاء الهدف الرابع عن طريق «الأسطورة» ميسي، الذي تلقى تمريرة من دي ماريا، ولم يجد صعوبة في التوغل داخل المنطقة، وأطلق كرة قوية في الزاوية اليمنى في الدقيقة 44.
وبدأ الشوط الثاني بهجوم ضاغط من «الأبيض»، وأطلق حارب عبد الله صاروخاً ارتطم بالعارضة، وتهيأت الكرة أمام عبد الله رمضان الذي سدد بقوة، أنقذها الحارس مارتينيز إيمليانو، وعزز «البديل» خواكين كوريا النتيجة لمصلحة «التانجو» بهدف خامس في الدقيقة 59، وظل سيناريو المباراة من جانب الأرجنتين، وسط محاولات غير مكتملة للاعبي «الأبيض»، لتنتهي «الودية» بخسارة منتخبنا بخماسية نظيفة.

 

الإمارات
أبوظبي
استاد محمد بن زايد
الأرجنتين
ليونيل ميسي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
18 نوفمبر 2022
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام
18 نوفمبر 2022
سارة الأميري وعمران شرف خلال المؤتمر الصحفي (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
«حوار أبوظبي للفضاء» ينطلق الشهر المقبل
18 نوفمبر 2022
السلطان هيثم بن طارق
عربي ودولي
السلطان هيثم بن طارق.. مسيرة إنجازات لا تتوقف
18 نوفمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©