«هذه هي الحياة».. الموسيقى تواجه الطهي تحت النجوم في ياس



أبوظبي (الاتحاد)

يترقب جمهور الفورمولا-1 وعشاق الفعاليات الترفيهية، انطلاق فعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1 على حلبة مرسى ياس، الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في المنطقة، فيما يواصل المنظمون الاستعدادات للنسخة الأضخم والأفضل في مسيرة الحدث، مع أضخم مجموعة من الفعاليات الترفيهية وخيارات الضيافة العالمية.

وفي النسخة الـ 14 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي، توفر حلبة مرسى ياس لضيوفها تجربة ضيافة بأرقى المعايير العالمية، بالإضافة إلى خيارات الضيافة الراقية المتجددة، ومن ضمنها ألذ الأطباق العالمية المقدمة من وجهات المطاعم الرائدة في الإمارات، والتي تتضمن مطاعم سي لا في دبي، وجوهان ونينيف وأوبا، فيما تحيي نخبة من كبار نجوم عالمي الموسيقى والغناء العالميين حفلات غنائية ترفيهية في الاتحاد بارك على مدار أمسيات الحدث الأربع ضمن فعاليات مهرجان يا سلام لما بعد السباق.

وعلى تراس استراحة لونا، يقدم سي لا في دبي الذي استوحي اسمه من العبارة الفرنسية التي تعني «هذه هي الحياة»، بتقديم تجربة فريدة متجذرة في التعبير الفني وتأثيرات أصوله من جنوب شرق آسيا، لينتقل بجمهوره في تجربة غامرة للحواس تمزج الموسيقى والطهي تحت النجوم. ويعد المطعم عالمي المستوى، طليعة قائمة أوسع من المطاعم العالمية التي تقدم أطباقها ومشروباتها الراقية لجمهور سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي.



المطبخ الآسيوي ينتظركم في أجنحة «شمس»



في أجنحة شمس المميزة بإطلالاتها الرائعة على المنعطف الشمالي، يقدم غوهان لضيوفه من حاملي تذاكر الفورمولا-1 قائمة مأكولات فريدة من المطبخ الآسيوي والمستوحاة من أطباق عربات المأكولات الشهيرة في اليابان، فيما يمتع نينيف ضيوفه في أجنحة شمس المطلة على المنعطف الشمالي الحاد في حلبة مرسى ياس بتجربة مميزة تنتقل بزوراه إلى مستوى متجدد للرفاهية.



شرفة يونانية

توفر باقة شرفة، المنعطف التاسع، الجديدة كلياً بإطلالتها البانورامية على ياس مارينا، للذواقة من جمهور الفورمولا-1 تجربة مميزة في أجواء الحماس على منعطف المرسى بتصميمه الجديد، مع مطعم أوبا اليوناني الشهير الذي يقدم مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه، وقائمة فاخرة من الأطعمة المشروبات، تتيح لجمهور الحدث الاستمتاع بأحداث الإثارة والتشويق على مسار السباق ضمن أجواء احتفالية راقية.