5 أسباب ترفع إيقاع المنافسة في «تحفة ياس»



أبوظبي (الاتحاد)



على الرغم من حسم المنافسة في بطولة العالم لفورمولا-1 على لقبي السائقين والصانعين لصالح ماكس فيرستابن وفريق ريد بول، إلا أن المنافسة لا تزال على أشدها في كل من البطولتين على مراكزهما المتقدمة، ومن المتوقع أن تشهد مجريات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي لعام 2022 منافسة عالية.

وحسم فريق ريد بول لقب الصانعين بعد تحقيق ماكس فيرستبان الفوز في سباق جائزة الولايات المتحدة الأميركية خلال الشهر الماضي، محرزاً اللقب بعد غياب استمر منذ عام 2013، منهياً بذلك سيطرة فريق مرسيدس على لقب الصانعين في حقبة محركات التوربو الهجينة.

وفيما يسعى ريد بول لاختتام ناجح لموسم هيمن فيه الفريق وسائقه الأول على منافساته، تتضمن مجريات الحدث منافسة مفتوحة على العديد من المواقع المتقدمة، ومن ضمنها:



1

معركة المركز الثاني

بعد رفض فيرستابن للانصياع إلى تعليمات فريقه بالسماح لبيريز بتجاوزه في اللفة الأخيرة من سباق البرازيل، الأمر الذي لا يزال صداه يتردد في عالم الفورمولا-1، يصل سيرجيو بيريز وشار لوكلير إلى أبوظبي وفي رصيد كل منهما 290 نقطة، ولكن لوكلير يتقدم منافسه على سلم ترتيب البطولة في المركز الثاني لتحقيق عدد أكبر من الانتصارات خلال الموسم.



2

بين جورج راسل وهاملتون



توج سباق البرازيل جهوداً دؤوبة لفرق مرسيدس في تحسين سياراتهم التي شهدت موسماً صعباً، وحقق سائقا الفريق المركزين الأول والثاني على حلبة ساو باولو، فيما تمكن جورج راسل من تحقيق فوزه الأول في سباقات الفورمولا-1، الأول لفريق مرسيدس في موسم 2022 بعد أداء مذهل، متغلباً على زميله لويس هاملتون الذي حل ثانياً. وضمن جورج راسل المركز الرابع في بطولة السائقين بشكل شبه مؤكد بفارق 25 نقطة عن هاملتون، إلا أن الأخير يسعى لتحقيق الفوز ومتابعة مسيرته في تسجيل فوز واحد على الأقل في موسم الفورمولا1 منذ عام 2009.



3

فيتل وتسجيل النقاط



تتجه أنظار جمهور الفورمولا-1 إلى سيباستيان فيتل في أبوظبي، حيث يجلس خلف مقود سيارة الفورمولا-1 مشاركاً في منافسات البطولة للمرة الأخيرة. وخابت آمال حامل لقب بطولة العالم أربع مرات في تسجيل النقاط على حلبة ساو بارول البرازيلية بحلول في المركز الـ 11، ويسعى السائق الألماني إلى اختتام مسيرته الحافلة بالإنجازات بنجاح، وإضافة مزيد من النقاط إلى رصيد فريق أستون مارتن.



4

معركة مرسيدس وفيراري

خرج فريق مرسيدس من سباق جائزة البرازيل الكبرى، وفي جعبته أكبر رصيد من النقاط بعد تحقيق جورج راسل ولويس هاملتون المركز الأول والثاني على الترتيب في السباق الرئيسي يوم الأحد، ولكن الفريق لا يزال متخلفاً بـ 19 نقطة عن فيراري الذي يحتل المركز الثاني على ترتيب الصانعين برصيد قدره 524 نقطة، بعد أن أضاف 27 نقطة إلى رصيده بتحقيق كارول ساينز وشارل لوكلير المركزين الثاني والثالث.



5

مفتوحة على «الرابع»

يتقدم ألبين على مكلارين على ترتيب الصانعين، وفي رصيده 167 نقطة، حصدها خلال الموسم، ويحتل ألبين حالياً المركز الرابع في منافسات البطولة متقدماً بفارق 19 نقطة على فريق مكلارين الذي يحتل المركز الخامس.









