مؤتمر دبي الدولي و«جلوب سوكر».. موعد مع النجوم



رضا سليم (دبي)



تتجه أنظار العالم إلى دبي غداً «الخميس»، لمتابعة النسخة السابعة عشرة، من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «الطريق إلى البطولات»، كما يتم تكريم نجوم الكرة العالمية، في حفل الدورة الثالثة عشرة من جائزة «دبي جلوب سوكر» بقاعة الجوهرة بمدينة جميرا، وستكون دبي على موعد مع النجوم في ليلة التكريم.

ويواصل مجلس دبي الرياضي تنظيم الحدث السنوي المهم الذي أصبح منصة عالمية مهمة لتطوير كرة القدم، وملتقى نجوم اللعبة الأكثر جماهيرية في العالم من المدربين واللاعبين والإدارة وقيادات، وصنّاع القرار في الاتحادات والأندية العالمية.

ورحب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بالمشاركين، وقال سموه: «يلعب هذا الحدث الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي دوراً محورياً وكبيراً، في جهود تطوير كرة القدم في الدولة والمنطقة والعالم، كما يؤدي دوراً محورياً في تمكين المجتمعات من خلال الرياضة، انطلاقاً من عضوية المؤتمر في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث يؤكد مؤتمر دبي الرياضي الدولي في كل عام، أنه منصة عالمية لبحث واقع ومستقبل كرة القدم في كل مكان، في حين يتم في حفل جائزة دبي جلوب سوكر تكريم المتميزين أصحاب الإنجازات في جميع المجالات، ضمن قطاع كرة القدم وتخصصاته الواسعة، ومن بين المكرمين اللاعبون الذين تركوا بصمات لا تنسى في عالم كرة القدم، وأصبحوا قدوة للملايين من اللاعبين في كل مكان».

وأضاف: «حضور ومشاركة نجوم الإدارة واللعب والتدريب في جلسات المؤتمر الذي يقام هذا العام تحت شعار (الطريق إلى البطولات)، ويتضمن جلسة عن استقطاب المواهب، وأخرى عن الطريق إلى إحراز البطولات، يمثل فرصة لبحث واقع الرياضة وآفاق تطورها والتحديات التي تواجهها، كما يمنح فرصة للعاملين في قطاع كرة القدم في الدولة للقاء نظرائهم من الأندية المحترفة صاحبة أكبر الإنجازات، وتعزيز آفاق العمل فيما بينهم وتكوين شراكات مثمرة وعلاقات تعاون ناجحة، تسهم في تحقيق التطور المنشود لأنديتنا الساعية لتحقيق النجاح في عالم الاحتراف الناجحة، كما يعد مجالاً واسعاً لتطوير كوادرنا الوطنية، وتكوين نموذج رياضي وطني ناجح في مختلف التخصصات في عالم كرة القدم الاحترافية».

وتنطلق فعاليات المؤتمر في الفترة الصباحية بمقر مجلس دبي الرياضي، بجلسة مخصصة حول استقطاب وتطوير الموهوبين يتحدث فيها كل من روي كوستا نجم البرتغال وميلان السابق ورئيس نادي بنفيكا البرتغالي حالياً ومعه المدرب الإسباني يوناي إيمري مدرب أستون فيلا الإنجليزي، كما يشارك معهم في الحوار جوليان وارد المدير الرياضي لليفربول.

وتسلط الجلسة الضوء على سياسة الأندية المحترفة في استقطاب وتطوير اللاعبين الموهوبين، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة دبي في جعل دبي حاضنة للمواهب، كما تمثل الجلسة فرصة لأنديتنا في الاستفادة من الحوار وتكوين نموذج مناسب لكل نادٍ، من أجل استقطاب وتطوير الموهوبين في ملاعبنا.

وتقام الجلسة الرئيسية للمؤتمر في الفترة المسائية في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا تحت عنوان «الطريق إلى البطولات»، يعقبها حفل جائزة دبي جلوب سوكر في القاعة ذاتها.

وتجمع الجلسة اثنين من أقوى اللاعبين المتميزين في الملاعب الأوروبية والعالمية، وهما سيرجيو راموس القائد السابق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد بطل أندية أوروبا والعالم، والمدافع الحالي لباريس سان جيرمان، والمهاجم العملاق زلاتان إبراهيموفيتش نجم السويد والعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، والمهاجم الحالي لميلان، وستكون الجلسة فرصة للاطلاع على أهم المحطات في مشوار كل منهما، وأسلوبهما في التطور والنمو وتكوين شخصية البطل وقيادة الفريق إلى إحراز البطولات.

ويحرص مجلس دبي الرياضي في كل عام على جمع نجوم للمرة الأولى على منصة الحوار، وذلك في إطار السعي الدائم لتقديم نجوم اللعب والتدريب وصنّاع القرار من الأندية العالمية والاتحادات الدولية، خلال مؤتمر دبي الرياضي، وغيره من المناسبات والفعاليات لتسليط الضوء على أهم المحطات في مشوارهم الاحترافي الناجح، والكشف عن أسلوبهم وتجاربهم في مواجهة التحديات، وبناء الشخصية الناجحة، التي تجمع بين الموهبة والمهارة والروح القتالية والقادرة على تحقيق الإنجازات لأنديتهم ولأوطانهم، لنشر وتعزيز ثقافة التغلب على التحديات والفوز بالبطولات بين أوساط لاعبينا.



المرشحون في سباق الجوائز



يشهد حفل جائزة دبي جلوب سوكر تكريم نجوم اللعبة السابقين، وفي مقدمتهم البرازيلي روماريو، والنجم الإنجليزي واين روني، وغيرهم، كما أصدرت الجائزة القائمة المختصرة للمتنافسين على أهم الجوائز، حيث يتصدر المرشحين في الجوائز التي سيتم منحها عدد من نجوم اللعب والتدريب والإدارة، حيث ترشح لجائزة أفضل لاعب في العام، كريم بنزيمة، وإيرلينج هالاند، ومحمد صلاح، وأفضل لاعب على منصة «التيك توك»، وبها الأسماء أنفسهم، وجائزة أفضل لاعبة في العام، ليندا كايسيدو لاعبة كولومبيا للسيدات، وبيث ميد «أرسنال ومنتخب إنجلترا، وألكسيا بوتيلاس «برشلونة ومنتخب إسبانيا، وأفضل نادٍ للرجال، ليفربول، مانشستر سيتي، وريال مدريد، وأفضل نادٍ نسائي للعام، برشلونة، ليون، وريال مدريد.

وترشح لجائز أفضل مدرب في العام: كارلو انشيلوتي، بيب جوارديولا، وجوزيه مورينيو، وأفضل لاعب شاب: جافي «برشلونة» وفيكتور أوسيمين «نابولي» وفيديريكو فالفيردي «ريال مدريد»، وأفضل مسيرة خارج الملعب: ديدييه دروجبا، مؤسسة ميلان، ومؤسسة ريال مدريد، وأفضل رئيس نادٍ للعام: خلدون المبارك «مانشستر سيتي»، فلورنتينو بيريز «ريال مدريد»، وباولو سكاروني «ميلان»، وأفضل مدير رياضي للعام: مايكل إدواردز وجوليان وارد «ليفربول»، كريستيانو جيونتولي «نابولي»، باولو مالديني وفريدريك ماسارا «ميلان»، وأفضل كشاف مواهب للعام: جوني كالافات، باري هنتر، وجيفري مونكادا، وأفضل وكيل للعام: ليون أنجل وفرانك تريمبولي، خورخي مينديز، ورافاييلا بيمنتا.