5500 رياضي في بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي



دبي (الاتحاد)

يتدفق على دبي نحو 5500 رياضي من 32 دولة للمشاركة في 28 منافسة ضمن بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي على مدار عطلة نهاية الأسبوع، التي تتضمن اليوم الوطني، والتي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل.

وتواصل طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، تعزيز مكانتها كأبرز حدث على أجندة فعاليات دبي، وأكبر وأشهر تجمع رياضي واجتماعي من بين مئات الأحداث الأخرى التي تستضيفها دولة الإمارات كل عام.

ويشارك أكثر من 420 فريقاً رياضياً في مسابقات تشمل سباعيات الرجبي والكريكيت وكرة الشبكة، ومسابقة اللياقة البدنية WODON3، التي تعد أحدث إضافة للمهرجان السنوي، وهي موجهة للرياضيين المحترفين والهواة الذين يتطلعون إلى تحقيق إنجازات جديدة تتجاوز حدودهم.

وتنطلق «سلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي» ببطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، التي يشارك في منافساتها بعض من أفضل محترفي اللعبة في العالم من الرجال والنساء من 28 دولة ضمن فرق عالية المستوى، بما فيها فرق أستراليا وفيجي وجنوب أفريقيا وإيرلندا وبريطانيا.

ولا تقتصر البطولة على مشاركة اللاعبين المحترفين، إذ سيستضيف الحدث أيضاً بطولات دولية ومفتوحة للرجال والنساء، بالإضافة إلى مسابقات اجتماعية وقدامى اللاعبين لمن هم فوق 35 عاماً ومسابقات تحت 19 عاماً للشباب، بينما تتنافس أفضل الفرق من جميع أنحاء منطقة الخليج على بطولة دوري الخليج للرجال، بفئاتها المفتوحة والاجتماعية وقدامى اللاعبين والنسائية والشباب والشابات تحت 19 سنة، بالإضافة إلى بطولة كأس دولة الإمارات الوطنية للناشئين، التي تم إنشاؤها حصرياً للاعبين الإماراتيين. وتجري هذه الأحداث الـ16 الإضافية خلال الأيام الثلاثة على ملاعب استاد السيفينز بدبي.

وعلى صعيد الكريكيت، تستضيف البطولة فرقاً للمنافسة في المسابقات المفتوحة والاجتماعية، للنساء والرجال والشباب، بالإضافة إلى بطولات كأس طيران الإمارات.

وتعد كرة الشبكة (النتبول) من أكبر الرياضات التي تشارك فيها النساء، حيث يمارسها ما يزيد على 20 مليون شخص في أكثر من 80 دولة، وتحظى بقاعدة متنامية من المعجبين والمشاركين. وتتزايد شعبية هذه الرياضة في الإمارات، سواء على مستوى المدارس أو دوري الهواة، حيث يمارسها أكثر من 1000 شخص كل أسبوع. وتدعم بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي تطوير النتبول، ومن المقرر أن تنطلق هذا العام بطولات السيدات المفتوحة، والسيدات الاجتماعية المفتوحة، والشبان، والمختلطة وبطولة الخليج للسيدات وبطولة الخليج للشباب.



وتستضيف بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي بطولة اللياقة البدنية «وودون3 WODON3» للرياضيين من جميع المستويات. وقد ولدت هذه الرياضة من التكامل المتزايد بين اللياقة البدنية ورياضات سباعيات الرجبي وكرة الشبكة والكريكيت، ومن المنتظر أن تجلب مزيداً من الإثارة لهذا الحدث. وسوف توفر بطولة «وودون3» منصة للرياضيين لعرض العمل الجماعي واختبار لياقتهم البدنية وتجربة أجواء المهرجان من الصباح حتى المساء.

وبعيداً عن أجواء الإثارة خارج الملاعب، تقدم البطولة مجموعة من الفعاليات الموسيقية تشمل حفل «رجبي روك Rugby Rocks» و«ذا هاوس The House» ومجموعات «دي جيه DJ» الحية و«بيتس اون تو Beats on Two» مع «كيوبان براذرز»، بالإضافة إلى ثنائي الدي جيه الشهير «جورجون سيتي Gorgon City»، ونجم الدي جي كريج ديفيد في ختام الحدث.

وواصلت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي نموها بفضل الدعم المستمر من الناقلة لتصبح حدثاً رئيسياً ضمن «سلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي». وتقام الدورة 52 من بطولة السباعيات العريقة في دبي، حيث لعبت طيران الإمارات دوراً أساسياً في تعزيز مكانتها الدولية منذ أن بدأت دعمها لأول مرة في عام 1987 بالتعاون مع الاتحاد العالمي للرجبي World Rugby. وأصبحت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي أكبر حدث رياضي ومهرجان اجتماعي في المنطقة. واستقطبت البطولة في دورتها الماضية على مدار ثلاثة أيام في ديسمبر 2021 جمهوراً زاد تعداده على 100 ألفٍ.