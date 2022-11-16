«كأس سوبر دبي 2022» يخطف اهتمام العالم

معتصم عبدالله (دبي)



خطف إعلان بطولة «كأس سوبر دبي 2022»، والتي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها مجلس دبي الرياضي من 8 إلى 16 ديسمبر المقبل، باستاد آل مكتوم بنادي النصر، اهتمام وسائل الإعلام العالمية، في ظل المشاركة المرتقبة لأندية أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، ومواطنه ليفربول، بجانب آي سي ميلان الإيطالي، وأولمبيك ليون الفرنسي، بكامل نجوم الفرق الأربعة، من غير اللاعبين الدوليين المشاركين مع منتخبات بلدانهم في كأس العالم 2022.

وتنطلق البطولة المرتقبة والتي تتزامن مع نهائيات كأس العالم 2022، بمواجهة أرسنال أولمبيك ليون 8 ديسمبر، فيما يلتقي أمسية 11 ديسمبر ليفربول وأولمبيك ليون، وفي 13 ديسمبر يلعب أرسنال في مواجهة ميلان، ويسدل الستار على البطولة بلقاء ليفربول وميلان مساء 16 ديسمبر، وتُلعب جميع المباريات باستاد آل مكتوم بنادي النصر الذي يتسع لنحو 15 ألف مشجع.

وتزيد ركلات الترجيح التي تعقب المباريات الأربع إثارة وحماس المشجعين في البطولة المرتقبة، وحسب نظام البطولة ينال الفريق الفائز ثلاث نقاط، مقابل نقطتين لكل فريق في حال انتهاء المباراة بالتعادل، إضافة إلى نقطة تضاف إلى رصيد الفريق الفائز بركلات الترجيح والتي تعقب نهاية كل مباراة، فيما يتوج الفريق الأكثر نقاطاً بـ «كأس سوبر دبي 2022».

ووصف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، دبي التي تحتضن معسكر فريقه المرتقب خلال الشهر المقبل، بـ «الخيار المثالي»، وقال في تصريحات للموقع الرسمي لمتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي: «دبي خيار مثالي في ظل الرحلة السهلة التي ستنقلنا إلى هناك مع طيران الإمارات أحد أكبر الرعاة للنادي، إضافة إلى أننا سبق لنا إقامة معسكرات في دبي ونعرف المرافق جيداً والتي توفر بيئة مميزة للعمل».

وأضاف: «الطقس الرائع، إضافة إلى القرب من قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2022، يجعل من السهل علينا استعادة جهود أي لاعب حال خروجه من قائمة المنتخب»، وتضم تشكيلة «الأسود الثلاث» نحو 10 لاعبين من نادي أرسنال.

وحول خوض «المدفعجية» مباراتين أمام ليون الفرنسي وميلان الإيطالي في كأس سوبر دبي 2022، قال أرتيتا: «نحن بحاجة إلى إعداد ذهني وبدني قوي، لنكون أكثر استعداداً للجزء الثاني من منافسات الموسم الحالي، وسنخوض مباراتين أمام فريقين كبيرين خلال معسكر دبي، أعتقد أن المباراتين اختبار رائع للوقوف على المستوى الحالي للفريق».

وعبر مدرب أرسنال عن أمله في حضور جماهير فريقه لمباراتي «كأس سوبر دبي»، وقال:«فرصة جيدة للعب أمام جماهير النادي الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط، بجانب تواجد مجموعة كبيرة من مشجعي منتخبات كأس العالم في دبي».

بدوره، قال باولو مالديني المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي:«متحمسون للمشاركة في كأس سوبر دبي ومواجهة فريقين رائعين مثل أرسنال وليفربول، وستكون البطولة ممتعة ستساعدنا مبارياتها للتحضير لبقية منافسات الموسم الحالي».

في المقابل، علق الحساب الرسمي لنادي ليفربول على المواجهتين المرتقبتين أمام ميلان وليون في «كأس سوبر دبي»، بأنهما جزء من المعسكر الإعدادي للحمر في دبي ذات الطقس الدافئ، فيما كشف ليون الفرنسي عن خوض معسكر إعدادي في إسبانيا ينطلق 27 نوفمبر الحالي قبل المشاركة في «كأس سوبر دبي»، والتي تدخل ضمن برنامج إعداد الفريق لاستئناف الدوري الفرنسي عقب نهاية كأس العالم.

ووصف تقرير نشرته صحيفة «ذا ميرور» أن قطبي الدوري الإنجليزي يستفيدان من مرافق التدريب الفاخرة في دبي، واستغلال فترة التوقف الحالي للدوري، من أجل العودة بشكل أقوى مع استئناف المنافسة بنهاية كأس العالم 2022.