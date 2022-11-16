الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«كأس سوبر دبي 2022» يخطف اهتمام العالم

«كأس سوبر دبي 2022» يخطف اهتمام العالم
16 نوفمبر 2022 15:00

 

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
تكريم باكستاني بادر بتنظيم حركة السير
حمدان بن محمد: هدفنا الاستثمار في الإنسان


خطف إعلان بطولة «كأس سوبر دبي 2022»، والتي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها مجلس دبي الرياضي من 8 إلى 16 ديسمبر المقبل، باستاد آل مكتوم بنادي النصر، اهتمام وسائل الإعلام العالمية، في ظل المشاركة المرتقبة لأندية أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، ومواطنه ليفربول، بجانب آي سي ميلان الإيطالي، وأولمبيك ليون الفرنسي، بكامل نجوم الفرق الأربعة، من غير اللاعبين الدوليين المشاركين مع منتخبات بلدانهم في كأس العالم 2022.
وتنطلق البطولة المرتقبة والتي تتزامن مع نهائيات كأس العالم 2022، بمواجهة أرسنال أولمبيك ليون 8 ديسمبر، فيما يلتقي أمسية 11 ديسمبر ليفربول وأولمبيك ليون، وفي 13 ديسمبر يلعب أرسنال في مواجهة ميلان، ويسدل الستار على البطولة بلقاء ليفربول وميلان مساء 16 ديسمبر، وتُلعب جميع المباريات باستاد آل مكتوم بنادي النصر الذي يتسع لنحو 15 ألف مشجع.
وتزيد ركلات الترجيح التي تعقب المباريات الأربع إثارة وحماس المشجعين في البطولة المرتقبة، وحسب نظام البطولة ينال الفريق الفائز ثلاث نقاط، مقابل نقطتين لكل فريق في حال انتهاء المباراة بالتعادل، إضافة إلى نقطة تضاف إلى رصيد الفريق الفائز بركلات الترجيح والتي تعقب نهاية كل مباراة، فيما يتوج الفريق الأكثر نقاطاً بـ «كأس سوبر دبي 2022».
ووصف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، دبي التي تحتضن معسكر فريقه المرتقب خلال الشهر المقبل، بـ «الخيار المثالي»، وقال في تصريحات للموقع الرسمي لمتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي: «دبي خيار مثالي في ظل الرحلة السهلة التي ستنقلنا إلى هناك مع طيران الإمارات أحد أكبر الرعاة للنادي، إضافة إلى أننا سبق لنا إقامة معسكرات في دبي ونعرف المرافق جيداً والتي توفر بيئة مميزة للعمل».
وأضاف: «الطقس الرائع، إضافة إلى القرب من قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2022، يجعل من السهل علينا استعادة جهود أي لاعب حال خروجه من قائمة المنتخب»، وتضم تشكيلة «الأسود الثلاث» نحو 10 لاعبين من نادي أرسنال.
وحول خوض «المدفعجية» مباراتين أمام ليون الفرنسي وميلان الإيطالي في كأس سوبر دبي 2022، قال أرتيتا: «نحن بحاجة إلى إعداد ذهني وبدني قوي، لنكون أكثر استعداداً للجزء الثاني من منافسات الموسم الحالي، وسنخوض مباراتين أمام فريقين كبيرين خلال معسكر دبي، أعتقد أن المباراتين اختبار رائع للوقوف على المستوى الحالي للفريق».
وعبر مدرب أرسنال عن أمله في حضور جماهير فريقه لمباراتي «كأس سوبر دبي»، وقال:«فرصة جيدة للعب أمام جماهير النادي الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط، بجانب تواجد مجموعة كبيرة من مشجعي منتخبات كأس العالم في دبي».
بدوره، قال باولو مالديني المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي:«متحمسون للمشاركة في كأس سوبر دبي ومواجهة فريقين رائعين مثل أرسنال وليفربول، وستكون البطولة ممتعة ستساعدنا مبارياتها للتحضير لبقية منافسات الموسم الحالي».
في المقابل، علق الحساب الرسمي لنادي ليفربول على المواجهتين المرتقبتين أمام ميلان وليون في «كأس سوبر دبي»، بأنهما جزء من المعسكر الإعدادي للحمر في دبي ذات الطقس الدافئ، فيما كشف ليون الفرنسي عن خوض معسكر إعدادي في إسبانيا ينطلق 27 نوفمبر الحالي قبل المشاركة في «كأس سوبر دبي»، والتي تدخل ضمن برنامج إعداد الفريق لاستئناف الدوري الفرنسي عقب نهاية كأس العالم.
ووصف تقرير نشرته صحيفة «ذا ميرور» أن قطبي الدوري الإنجليزي يستفيدان من مرافق التدريب الفاخرة في دبي، واستغلال فترة التوقف الحالي للدوري، من أجل العودة بشكل أقوى مع استئناف المنافسة بنهاية كأس العالم 2022.

 

دبي
ليفربول
أرسنال
ليون
ميلان
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
18 نوفمبر 2022
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام
18 نوفمبر 2022
سارة الأميري وعمران شرف خلال المؤتمر الصحفي (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
«حوار أبوظبي للفضاء» ينطلق الشهر المقبل
18 نوفمبر 2022
السلطان هيثم بن طارق
عربي ودولي
السلطان هيثم بن طارق.. مسيرة إنجازات لا تتوقف
18 نوفمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©