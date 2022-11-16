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بريمه يدعم جوتزة

بريمه يدعم جوتزة
16 نوفمبر 2022 14:03

برلين (د ب أ)
حرص أندرياس بريمه، بطل ألمانيا في كأس العالم لكرة القدم 1990، على دعم ماريو جوتزة، نجم مونديال 2014، بعد عودته لقائمة المنتخب الألماني التي تشارك في مونديال قطر.
وسجل بريمه هدفاً من ركلة جزاء ليفوز منتخب ألمانيا الغربية على الأرجنتين 1-0 في المباراة النهائية لنسخة 1990 من البطولة، فيما سجل جوتزة هدفاً مذهلاً في الوقت الإضافي ليفوز المنتخب الألماني على المنافس نفسه 1-0 في نهائي نسخة 2014.
وعانى جوتزة في الوصول لمستواه على مستوى الأندية، ولكنه أحيا مسيرته بعد انتقاله لفريق آينتراخت فرانكفورت، وعاد للمنتخب الألماني للمرة الأولى منذ عام 2017.
وذكر بريمه (62 عاماً) أنه «بالتأكيد يرحب» بعودة جوتزة (30 عاماً)، لأنه يقدم أداء جيداً مع فرانكفورت.
وقارن بريمه تجاربه بتجارب جوتزة.
وأضاف: «سجل هدفاً عالمياً في الطريقة التي تحكم فيها بالكرة، وطريقة الإنهاء»، مضيفاً أن هذا الهدف كان من المفترض أن يعطي جوتزة الذي كان يبلغ 22 عاماً في ذلك الوقت، دفعة معنوية كبيرة، بدلاً من أن يصبح عبئاً عليه.
وقال: «أعتقد أنه كان ينبغي على مستشاريه دعمه وحمايته أكثر في ذلك الوقت».
وعلى النقيض، فإن الهدف الذي سجله بريمه في 1990 غيّر من حياته بشكل إيجابي.
ومضى يقول: «أصبحت بطلاً للعالم، وسجلت هدف الفوز، قدم هذا الكثير لي، على سبيل المثال، من حيث الإعلانات».
ولدى بريمه آمال كبيرة للمنتخب الألماني هذه المرة، تحديداً بسبب هانسي فليك، المدير الفني، زميله السابق في بايرن ميونيخ.

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