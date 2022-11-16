«حلبة ياس» ترتدي «أبهى حلة»



أبوظبي (الاتحاد)



مع اقتراب موعد سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي الذي يستمر تزداد وتيرة النشاط في حلبة مرسى ياس، حيث تستعد أيقونة حلبات «الفورمولا-1» لاستقبال الآلاف من مشجعي رياضة سباق السيارات، تزيد فيهم نسبة الزوار القادمين من خارج الدولة على 60%، بالإضافة إلى المئات من أعضاء الفرق والضيوف من كبار الشخصيات، والنجوم الخمسة لحفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق، وكبار المشاهير، والإعلاميين، وأفضل سائقي رياضة سباق السيارات في العالم.

وللتأكد من الجاهزية الكاملة قبيل انطلاق السباق المرتقب، تعمل فرق الصيانة بأقصى طاقتها في مختلف أرجاء الحلبة والمدرجات والمناطق المحيطة، لتكون على أتم استعداد في الموعد المحدد.

وبوصفها إحدى أبرز الوجهات العالمية لرياضة السيارات، فمن الضروري أن تبدو حلبة مرسى ياس في أبهى طلة عند استقبالها عشرات الآلاف من الجماهير المحتشدة في المدرجات وملايين المشاهدين على شاشات التلفزيون مباشرة في جميع أنحاء العالم، بعد أن سجل السباق الختامي للموسم الماضي بأحداثه الدراماتيكية أكثر من 108 ملايين مشاهد.

وقبل انطلاق الحدث الحافل بالفعاليات، والذي يستمر على مدار أربعة أيام لهذا العام، يتولى فريق كامل من عمال التنظيف مهمة إزالة آثار الغبار من المدرجات الرائعة التي تتميز بها الحلبة.

ويتولى طاقم التنظيف المزود بمضخات عالية الضغط عملية إزالة الغبار من 228 مظلة في مختلف أرجاء الحلبة، في مهمة تتطلب 6920 ساعة عمل لإتمامها، لتبدو الحلبة بكافة أرجائها بأبهى طلة وأروع منظر استعداداً لوصول المتفرجين.

وبعيداً عن مسار الحلبة والمدرجات، حظيت المساحات الخضراء التي تمتد على 88.4 فدان باهتمام خاص، حيث تولت فرق البستنة والمزارعين زراعة 2.52 فدان من الزهور الموسمية ونباتات الزينة.

ويقوم فريق البستنة بزراعة أكثر من 1750 نوعاً مختلف من النباتات، إلى جانب العناية بما يقارب 886 فصيلة من أشجار النخيل و529 أصيصاً، والتي ستضفي مظهراً بهياً من الألوان الطبيعية والروائح الزكية في حلبة مرسى ياس.

وبينما يتم تنفيذ أعمال التحضير الهائلة وعمليات التنظيف المرافقة لها قبل بدء عطلة أسبوع سباق «الفورمولا -1»، تتواصل الأعمال اللوجستية الهائلة وتنفيذ المهام المطلوبة لتنظيم الحدث المرتقب في عالم سباقات السيارات.

وتقوم الفرق التي تضم خبراء سباقات السيارات ومديري الخدمات اللوجستية بتوجيه أساطيل النقل التي تحمل كل ما هو مطلوب لبطولة «الفورمولا -2»، والجولة الخاصة من سباق «الفورمولا -4» الإمارات.

وتهدف هذه البطولات لإعداد سائقي المستقبل في عالم «الفورمولا -1»، مع تحديد حامل لقب بطولة «الفورمولا -2» خلال عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي.

كما تتولى الفرق التقنية وخبراء السلامة فحص كل جزء من الحلبة، ضمن الإجراءات المكثفة لضمان سلامة السائقين والفرق والمشاهدين أثناء استمتاعهم بفعاليات سباق «الفورمولا -1».

ومع اكتمال الاستعدادات واقتراب انتهاء كافة الأعمال، يحين موعد وصول 26 من فرق «الفورمولا-1» و«الفورمولا-2» إلى أبوظبي، ينهي فريق الخدمات اللوجستية في حلبة مرسى ياس جهوده في إعداد 227 غرفة بأكثر من 3000 قطعة من الأثاث أو التجهيزات، وفحص 65 رافعة شوكية، بالإضافة إلى برمجة أكثر من 200 بطاقة دخول قبيل وصول الفرق والسائقين من السباق قبل الأخير للموسم المقام في البرازيل.