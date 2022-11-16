بافلوف «البطل الأول» في «المسائل الشطرنجية»

الفجيرة (الاتحاد)



أحرز الروسي دانيلا بافلوف المركز الأول في البطولة المفتوحة لحل مسائل الشطرنج، والتي ينظمها نادي الفجيرة للشطرنج بمشاركة 94 لاعباً.

وجاء البلجيكي فان بيرس إيدي وصيفاً، والإسرائيلي كوماي عوفر ثالثاً، ومن بعده الروسي أليكسي بوبوف، واليوناني سيديروبولوس والبولنديان كاسبر وبيوتر.

والتقى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، مع رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة، واستمع إلى تفاصيل إقامة البطولة، مشيداً بالجاهزية الفنية والتنظيمية التي تعكس الجهود التي تبذلها الإمارات عند استضافة الأحداث العالمية، متمنياً المزيد من النجاح للبطولة.

وأشاد اليوناني هاري فوجياكيس رئيس الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج باستضافة الإمارات لبطولة العالم، واجتماع الكونجرس العالمي، مؤكداً نجاح التنظيم من الجوانب كافة.

وقال: استضافة الفجيرة تسهم بشكل كبير في دعم رياضة حل مسائل الشطرنج، بعد أن أصبحت عاصمة اللعبة في الشرق الأوسط، والتي تنظم وتدعم الرياضة لما تتمتع به من بنية تحتية متميزة.

وأضاف: الفجيرة مدينة جميلة تطل على البحر، وفيها معالم طبيعية خلابة ومكان البطولة واجتماع الكونجرس العالمي يقام في فندق نوفوتيل الفجيرة، وهو أيضاً مكان متميز، ولدينا الآن 6 بطولات ودورة تحكيم، وعدد من الاجتماعات المهمة من بينها اجتماع الكونجرس، والذي سنتخذ خلاله قرارات مهمة.

وأضاف: اللجنة المنظمة برئاسة الدكتور عبدالله آل بركت ونائبه محمد الزعابي والأعضاء يتمتعون بفكر رائع، وهم يستقبلون الضيوف ويعدون العدة لتنظيم مونديال استثنائي، ونتطلع إلى أن يكون الأبرز قياساً بالبطولات السابقة.

على جانب آخر، اختتمت دورة حكام حل وتأليف مسائل الشطرنج، والتي شارك بها 30 حكماً دولياً، وأقيمت على هامش الحدث العالمي.