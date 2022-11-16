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العين والوصل وشباب الأهلي «فوز البداية» في «أقوياء اليد»

العين والوصل وشباب الأهلي «فوز البداية» في «أقوياء اليد»
16 نوفمبر 2022 14:00

 
رضا سليم (دبي)

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حقق العين والوصل وشباب الأهلي الفوز، ضمن الجولة الأولى من «دوري أقوياء اليد»، بعدما نجح «الزعيم» في تخطي النصر 29-27، في المباراة التي جرت بصالة البنفسج، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 17-16.
وعاد «الإمبراطور» بانتصار مستحق على مليحة 35-31، في المباراة التي جرت بصالة مليحة، وانتهى الشوط الأول لمصلحة الضيوف 17-14.
وفي المباراة الثالثة، تفوق «الفرسان» على دبا الحصن 36-27، في المباراة التي أقيمت بصالة مكتوم بن محمد، وانتهى الشوط الأول 18-12، فيما تأجلت مباراة الجزيرة والشارقة إلى 33 نوفمبر الجاري.
يقام الدوري هذا الموسم بنظام 3 أدوار «التمهيدي ونصف النهائي والنهائي»، حيث تخوض الفرق الثمانية في «التمهيدي» السباق بنظام الدوري من دور واحد، ويتم تقسم نصف النهائي إلى مجموعتين طبقاً لترتيب الدوري التمهيدي، حيث تضم المجموعة الأولى الأول والثالث والخامس والسابع، فيما تضم الثانية الفرق الثاني والرابع والسادس والثامن، وتقام بنظام دوري من دور واحد.
ويصعد الفريق المتصدر في المجموعتين إلى النهائي بحصوله على نقطتين اعتباريتين، فيما يحصل وصيف كل مجموعة على نقطة واحدة، ولا يحصل الثالث والرابع في كل مجموعة على أي نقاط اعتبارية، على أن تلعب الفرق الثمانية فيما بينهما «دوري» من دور واحد، ويحصل الفائز بلقب المسابقة على بطاقة التأهل الثانية للمشاركة في كأس النخبة المحلية للرجال، والتي تقام في ختام الموسم 2022-2023 بين الأندية الفائزة بمسابقات كأس الإمارات للرجال، والدوري العام للرجال، وكأس نائب رئيس الدولة للرجال، وكأس رئيس الدولة للرجال للموسم الحالي.

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