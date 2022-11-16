«النقطة 17» تمنح عجمان رقماً قياسياً في «المحترفين»

رضا سليم (دبي)



يخوض عجمان مباراة «ودية» أمام الرائد السعودي، باستاد راشد بن سعيد 21 نوفمبر الجاري، ضمن استعدادات «البرتقالي» لعودة «دوري أدنوك للمحترفين»، واللعب في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس رئيس الدولة، بعدما منح الصربي جوران مدرب الفريق اللاعبين راحة طويلة، بعد الفوز الصعب على اتحاد كلباء في «الجولة العاشرة»، والذي منح الفريق أريحية كبيرة، قبل دخول التوقف، ومن المنتظر أن يعود «البركان» إلى التدريبات يوم الجمعة.

وأكد محمد حسين كزوة مدير الفريق، أن المرحلة المقبلة ستكون بداية إعداد جديد، استعداداً لعودة الدوري بالجولة الحادية عشر أمام الظفرة 19 ديسمبر المقبل، ويخوض الفريق مباراتين رسميتين خلال التوقف في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الظفرة، 26 نوفمبر، ومباراة أخرى في كأس رئيس الدولة خلال التوقف، ونلعب مباراتين وديتين أول و10 ديسمبر ويتم تحديد المنافسين مع العودة إلى التدريبات.

في الوقت نفسه، تعيش جماهير «البركان» نشوة انتصارات الفريق ووصوله إلى «النقطة 17»، بعد الجولة العاشرة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي أعلى نسبة نقاط حصل عليها الفريق في أول 10 جولات بتاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، وكان الموسم الأقرب به 2018-2019، حيث حقق الفريق 16 نقطة في 10 جولات، ويليه موسم 2008-2009 في أول مشاركة محققاً 14 نقطة، والتساوي في موسمي 2011-2012 و2019-2020 برصيد 12 نقطة، ثم 11 نقطة في موسمي 2012-2013 و2021-2022.

وحصد «البرتقالي» 9 نقاط فقط في موسم 2017-2018، و6 نقاط مرتين في موسمين 2013-2014 و2014-2015، بينما من أسوأ المواسم 2009-2010، حيث حصل على نقطة واحدة في 10 مباريات، وهو الموسم الذي هبط فيه للدرجة الأولى، وأيضاً في موسم 2020-2021، حيث جمع 3 نقاط فقط، ونجا من الهبوط في الجولة الأخيرة.

وتطمح جماهير «البرتقالي» التي ترسم لوحة رائعة هذا الموسم بمساندة الفريق في كل المباريات إلى كسر حاجز النقطة 37 التي حققها الفريق في موسم 2018-2019، ولم تنجح المحاولة في الموسم الماضي، حيث جمع 35 نقطة.